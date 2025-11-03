Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Anota! Bomberos Voluntarios confirman fecha de su Desfile Navideño 2025

  • Por Susana Manai
02 de noviembre de 2025, 21:28
Los detalles sobre el recorrido y las carrozas temáticas aún están pendientes de anunciarse para el Desfile Navideño de Bomberos.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

Los detalles sobre el recorrido y las carrozas temáticas aún están pendientes de anunciarse para el Desfile Navideño de Bomberos. (Foto: Archivo/Soy502)

Los Bomberos Voluntarios confirmaron la fecha oficial de la tercera edición de su tradicional Desfile Navideño.

TE PUEDE INTERESAR: De alumna a maestra: Conoce a la primera mujer instructora forestal de Guatemala 

El cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó este domingo 2 de noviembre la realización de su desfile navideño 2025.

(Foto: Archivo/Soy502)
(Foto: Archivo/Soy502)

A través de sus redes sociales, la institución informó que el evento se realizará el sábado 6 de diciembre.

Esta será la tercera edición consecutiva del desfile, que ha reunido a familias y público en general durante la temporada de fin de año. Aunque la fecha ya fue anunciada, aún se esperan los detalles sobre la ruta que seguirá el recorrido.

¡La magia regresa por tercer año consecutivo!
Bomberos Voluntarios

En años anteriores, el desfile ha incluido carrozas temáticas, bandas escolares y personajes representativos de la época.

(Foto: Archivo/Soy502)
(Foto: Archivo/Soy502)

Además de ofrecer un espacio de convivencia, el evento busca promover la prevención de accidentes y la seguridad ciudadana. 

(Foto: Archivo/Soy502)
(Foto: Archivo/Soy502)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar