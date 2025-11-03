¡Anota! Bomberos Voluntarios confirman fecha de su Desfile Navideño 2025

Los Bomberos Voluntarios confirmaron la fecha oficial de la tercera edición de su tradicional Desfile Navideño.
El cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó este domingo 2 de noviembre la realización de su desfile navideño 2025.
A través de sus redes sociales, la institución informó que el evento se realizará el sábado 6 de diciembre.
Esta será la tercera edición consecutiva del desfile, que ha reunido a familias y público en general durante la temporada de fin de año. Aunque la fecha ya fue anunciada, aún se esperan los detalles sobre la ruta que seguirá el recorrido.
En años anteriores, el desfile ha incluido carrozas temáticas, bandas escolares y personajes representativos de la época.
Además de ofrecer un espacio de convivencia, el evento busca promover la prevención de accidentes y la seguridad ciudadana.