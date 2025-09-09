"Pronóstico delicado": Confirman internación de Giammattei en hospital privado

El expresidente Giammattei está recluido en un centro asistencial privado, y presenta falla renal y cardíaca.
Con un "pronóstico delicado", el expresidente Alejandro Giammattei permanece interno en un hospital privado desde hace cinco días. La noticia fue revelada la mañana de este martes 9 de septiembre por el medio digital Con Criterio.
Aunque poco se sabía de los padecimientos que llevaron al exmandatario a recibir asistencia especializada, Soy 502 confirmó que el ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) presenta falla renal y cardíaca, y se encuentra en estado delicado.
El reporte indica que el expresidente estaba en observación desde el miércoles 3 de septiembre y dos días después quedó hospitalizado.
No se pronuncian
Hasta ahora, ninguno de sus exfuncionarios y diputados de la bancada Vamos, partido con el cual estuvo en el Gobierno, se han pronunciado al respecto. Todos han dicho desconocer su cuadro clínico.
Sin embargo, fuente a lo interno del Parlacen, indicaron que Giammattei se ha ausentado de las plenarias y otras actividades.