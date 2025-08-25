Conflicto en el set de "Vengadores": Robert Downey Jr. y Ryan Reynolds en disputa

-

Marvel separa a sus actores tras altercado en grabaciones.

La batalla entre héroes y villanos ha traspasado la pantalla, debido a que dos actores principales han tenido una disputa personal durante las grabaciones de la película, haciendo que el equipo de producción tome una medida drástica que podría costar millones.

Un comentario fuera de lugar desató caos en el rodaje. (Foto: X)

El camino hacia los acontecimientos de Vengadores: Doomsday está siendo más complicado de lo previsto. Según el insider John Rocha, el altercado entre las estrellas se originó a partir de un chiste de mal gusto.

"Son dos actores bastante importantes. Al parecer, se hizo un comentario, por lo que tengo entendido, en tono de broma que resultó demasiado familiar, ya que no se conocían muy bien", comenta Rocha.

Los rumores apuntan a que Robert Downey Jr. y Ryan Reynolds son los del conflicto. (Foto: X)

"Se pasó de la raya. Uno de los actores se enfadó mucho por ello y se enfrentó al otro en el set. Marvel le ha dicho a uno de ellos: Rodaremos tus escenas por separado", añade John.

A pesar de que el insider no dio nombres, los fanáticos del MCU apuntan a que se trataría de Robert Downey Jr. y Ryan Reynolds, debido a que nunca habían trabajado juntos.