Congreso da luz verde para integrar Comisión de Postulación del MP

-

El acuerdo establece, en primer término, la convocatoria oficial para la integración e instalación de la Comisión de Postulación.

El Congreso de la República dio luz verde este martes 13 de enero de 2026 a la convocatoria para integrar e instalar la Comisión de Postulación que tendrá a su cargo el proceso de elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

La decisión se tomó durante la sesión extraordinaria número 14 del Pleno, que inició con 47 minutos de retraso y fue presidida por el diputado Nery Ramos. Con el respaldo de 96 votos, los diputados aprobaron el acuerdo legislativo que activa formalmente este procedimiento constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

El acuerdo establece, en primer término, la convocatoria oficial para la integración e instalación de la Comisión de Postulación. Una vez conformada, sus integrantes deberán prestar juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso de la República y desempeñar sus funciones conforme al marco constitucional y las leyes vigentes, con el fin de garantizar la legalidad y validez de todas sus actuaciones y resoluciones.

(Imagen: captura de pantalla)

El documento también señala que el acuerdo entra en vigencia de manera inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial. Fue emitido en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 2026.

Con esta aprobación, se habilita a las entidades que conforman la Comisión de Postulación para que designen a sus representantes, paso indispensable para que la comisión quede oficialmente instalada y pueda iniciar su trabajo.

La Comisión de Postulación para Fiscal General es el órgano encargado de evaluar los perfiles de las personas aspirantes y de elaborar una nómina de seis candidatos. Esta lista será remitida posteriormente al Presidente de la República, quien deberá realizar la designación final del titular del Ministerio Público.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

De acuerdo con la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación, la comisión está integrada por la persona que preside el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, quien también la presidirá; el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; la presidente del Tribunal de Honor de ese colegio profesional Patricia Gámez y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

El inicio de este proceso marca una etapa clave dentro del procedimiento constitucional, ya que definirá la nómina de candidatos entre los cuales se elegirá a quien dirigirá el Ministerio Público y encabezará la persecución penal a nivel nacional durante el próximo período, que sustituirá a la actual Fiscal General del MP, Consuelo Porras.