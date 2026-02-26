Transportista y diputado discuten en reunión por Límite de Velocidad

-

Ejecutivo y Congreso busca consensos para evitar un paro nacional, mientras tanto, ocurrió un incidente entre un diputado y un dirigente del transporte pesado.

Durante la mesa de diálogo sobre la aplicación del sistema obligatorio de reducción de velocidad, se registró un momento de tensión entre el diputado Luis Aguirre y el dirigente del transporte pesado, Rony Mendoza, cuando intercambiaron señalamientos en torno a la responsabilidad por las multas y la entrada en vigencia de la normativa.

El intercambio ocurrió en el marco de una reunión convocada con autoridades de Gobierno y del Congreso para buscar soluciones ante el anuncio de posibles paros por parte del sector transporte.

Mientras los legisladores insistían en la necesidad de cumplir la ley vigente, los representantes gremiales reiteraron su inconformidad con los plazos y el impacto económico que implican los reductores de velocidad.

Se registró un momento de tensión entre el diputado Luis Aguirre y el representante gremial del transporte pesado, Rony Mendoza, en medio de las posturas encontradas sobre la aplicación de la normativa de la Ley de sistema de limitadores de velocidad.

: Estuardo Paredes ND pic.twitter.com/54lUx31Oun — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 26, 2026

Buscan consensos

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, explicó que el objetivo institucional es construir consensos que permitan evitar medidas de hecho. "Tenemos que hablar con todos los diputados, tener consenso de todas las bancadas, lo que queremos evitar es un paro a nivel nacional", afirmó.

Gobierno y Congreso instalarán mesa técnica con transportistas. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Como parte de los acuerdos preliminares, anunció la instalación de una mesa técnica con representantes acreditados del transporte, cuyos resultados serían socializados posteriormente con autoridades del Ejecutivo y el Legislativo. "No es un tema de banderas políticas, es un problema nacional", subrayó.

Transportistas rechazan la forma y plazos de implementación de esta ley. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Suriano reconoció que el Ministerio debe cumplir la ley vigente, pero dejó abierta la posibilidad de medidas transitorias desde el ámbito político. "El ministro no puede incumplir la ley, pero desde el proceso podemos exonerar cualquier tipo de multa que se dé en ese plazo", indicó.

Posturas encontradas ante la aplicación de la normativa de la Ley de sistema de limitadores de velocidad. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Desde el Congreso, el diputado Luis Aguirre coincidió en la necesidad de diálogo interinstitucional para desactivar el conflicto. Señaló que se busca respaldo de jefes de bloque para discutir el tema en el pleno y evaluar soluciones antes de que escale la conflictividad.

Ejecutivo y Congreso busca consensos para evitar un paro nacional, mientras tanto, transportistas rechazan la forma y plazos de implementación de la Ley de limitación de velocidad. pic.twitter.com/FI3FikG7RF — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 26, 2026

Aguirre remarcó que la prioridad es evitar afectaciones a la población y a la economía. "El transporte es de las cosas más importantes que hay para la economía, queremos que la población no sufra ese paro", expresó.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Contreras, planteó que el sector transporte podría impulsar su propia iniciativa de ley que recoja sus necesidades, con acompañamiento legislativo.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, planteó que el sector transporte podría impulsar su propia iniciativa de ley que recoja sus necesidades, con acompañamiento legislativo. pic.twitter.com/bMVUkWKf11 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 27, 2026

Mientras tanto, dirigentes transportistas reiteraron su rechazo a la forma en que se implementa la normativa. El representante gremial Rony Mendoza aseguró que no se oponen a la regulación de velocidad, sino a los plazos y condiciones. "No estamos en contra de la reducción de la velocidad, simplemente estamos en contra de la forma que nos están estableciendo", declaró.

Mendoza afirmó que los tiempos fijados hacen inviable cumplir con la certificación de todas las unidades y advirtió impactos económicos para las empresas. También señaló el alto costo de los dispositivos, que oscila entre Q8 mil y Q12 mil por unidad.

El representante gremial Rony Mendoza aseguró que no se oponen a la regulación de velocidad, sino a los plazos y condiciones. pic.twitter.com/baKsFkbSQp — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 27, 2026

En ese contexto, confirmó la posibilidad de suspender operaciones, aunque descartó bloqueos. "No vamos a bloquear carreteras, pero no vamos a salir a trabajar", manifestó, al sostener que el transporte pesado es un eslabón clave en la cadena de abastecimiento nacional.

Las autoridades y el sector acordaron continuar las mesas de diálogo en los próximos días, mientras el Congreso evalúa eventuales prórrogas o ajustes antes de la fecha de aplicación de sanciones.

Mientras tanto, el sector transporte está a la espera de llegar a un consenso desde el Congreso para determinar las acciones a tomar referente a la Ley en mención.