Congreso instala Comisión Permanente por inicio del receso parlamentario

El Congreso estará en receso desde el 16 de mayo hasta el 31 de julio, en ese lapso, se podrá convocar a los diputados a sesiones extraordinarias.

Este viernes 16 de mayo da inicio el primer receso del año en el Congreso de la República y por ello se integró la Comisión Permanente, que deberá convocar a los diputados a las sesiones extraordinarias correspondientes.

Tal instancia está conformada por siete miembros de la Junta Directiva, encabezados siempre por el presidente del organismo, Nery Ramos.

A partir de este día y hasta el próximo 31 de julio, ese ente colegiado estará al frente del parlamento, mientras los representantes de cada departamento se dedican, mayoritariamente, a su labor de fiscalización y mediación.

Los diputados que integran la Comisión Permanente en este período son:

Presidente: Nery Ramos

Vocales: Jorge Castro, Jorge Ayala, Kevyn Escobar

Secretarios: Carlos Rivera, Sabino Velásquez y José Pablo Mendoza

En esta ocasión, y debido a la ausencia de un integrante de la Directiva, por la salida de Karina Paz, el único que quedó fuera de la Comisión Permanente fue Mario Gálvez.

El segundo secretario del Congreso, Mario Gálvez, quedó fuera de la Comisión Permanente. Él sería uno de los aliados de Allan Rodríguez. (Foto: Organismo Legislativo)

"No están de vacaciones"

Aunque en los dos meses y medio que dura el receso no se suele ver a muchos parlamentarios en el Palacio Legislativo, las autoridades del organismo indicaron que no este no es un período de vacaciones.

Recordaron que las comisiones de trabajo deben continuar con el análisis y dictamen de iniciativas; además, los padres de la patria deben acudir a las sesiones extraordinarias que se convoquen.

A diferencia del período ordinario, la agenda y fechas de las plenarias será propuesto por la Comisión Permante, pues no se desarrollan reuniones de jefes de bloque.

No obstante, si la mitad más uno del total de diputados, en este caso 81, solicita que se convoque a una sesión, esa instancia deberá proceder inmediatamente. Así está normado en el artículo 158 de la Constitución Política de la República.

Aunque no se trata de un período de vacaciones, buena parte de los diputados suele ausentarse del Palacio Legislativo durante el receso. (Foto: Congreso)

Elección en puerta

Aunque no hay certeza de la fecha, se prevé que el pleno del Congreso se reúna la próxima semana para elegir al primer secretario de ese organismo, un puesto que dejó vacante Karina Paz.

Según Ramos, desde el pasado 13 de mayo empezó a correr un plazo de ocho días hábiles para cumplir con ese nombramiento. De esa cuenta, el sustituto de Paz se tendría que conocer, a más tardar, el viernes 23.

Hasta el pasado martes no había acuerdos al respecto y había una pugna entre dos grupos para quedarse con el cargo. Entre los nombres que se mencionan como posibles candidatos figuran:

Héctor Aldana , de Vamos

, de Vamos Ronald Portillo , de Vamos

, de Vamos Alexandra Ajcip, de Elefante

de Elefante César Fión , de la UNE

, de la UNE Sonia Gutiérrez, de Winaq

Los tres primeros sería la apuesta de la alianza conformada por Allan Rodríguez, junto con varios grupos de oposición al Gobierno.