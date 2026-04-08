Congreso lleva a tercer debate la Ley del Sistema Portuario Nacional

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El proyecto busca modernizar la infraestructura y gestión portuaria del país.

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La iniciativa de Ley General del Sistema Portuario Nacional avanzó este martes 7 de abril a discusión en tercer debate en el Congreso, tras obtener el respaldo de 118 diputados en el pleno.

El proyecto ya contaba con dictamen favorable desde el pasado 2 de febrero, cuando la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas avaló las iniciativas 6527 y 6541, permitiendo su avance dentro del proceso legislativo.

La propuesta surge a partir de un diagnóstico que señala la necesidad de modernizar la infraestructura y la gestión portuaria del país, con el objetivo de responder a las demandas del comercio internacional y superar rezagos acumulados durante años.

La propuesta pretende atraer inversión y promover el desarrollo logístico sostenible. (Foto ilustrativa: Soy502)

En ese contexto, la presidenta de la comisión, Sandra Jovel, enfatizó la urgencia de la actualización al señalar que "Guatemala no puede competir en un mundo con puertos del siglo pasado".

La iniciativa plantea la creación de un marco normativo moderno que fortalezca la competitividad del país, mediante reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, alineadas con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza.

Según explicó la congresista, "la iniciativa de ley se va a componer por un marco legal moderno que le dé certeza política, que defienda reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, que alinee la gestión portuaria con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza".

La iniciativa responde a la necesidad de competir en el comercio internacional. (Imagen: Archivo/Soy502)

Asimismo, destacó que el proyecto busca reducir riesgos asociados a irregularidades, atraer inversión nacional y extranjera, garantizar estabilidad normativa y fomentar una visión de desarrollo sostenible que impulse nuevos proyectos portuarios, logísticos y sus áreas de influencia.