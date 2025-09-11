¡No trabajarán! Congreso no celebrará sesiones plenarias la próxima semana

-

La inasistencia de 10 dirigentes de bancadas evitó que se acordarán agendas para dos sesiones plenarias que se tenían previstas para los próximos días en el Congreso.

Aunque fueron convocados con antelación, la mayoría de jefes y subjefes de bloque del Congreso no acudieron a una reunión en la que se discutirían las iniciativas de ley que podrían avanzar en las próximas sesiones plenarias.

La Junta Directiva programó el encuentro para este jueves 11 de septiembre, a las 14:00 horas, pero la falta de cuórum impidió que se llevara a cabo.

Nery Ramos y otros miembros del ente colegiado acudieron al salón previsto para la reunión; sin embargo, solo asistieron representantes de seis bancadas. Debido a ello, se decidió suspender la actividad.

Puesto a que no hubo discusiones sobre posibles agendas, Ramos informó que no habrá plenarias la próxima semana.

"Como Junta Directiva, hemos cumplido con el mandato que la Constitución y la Ley del Organismo Legislativo nos otorga de convocar, construir una agenda colectiva y traerla a esta instancia", dijo el parlamentario, y remarcó que no se alcanzó el cuórum necesario para avanzar.

6 bancadas de las 16 que hay en el Congreso estuvieron representadas en la reunión que convocó la Junta Directiva.

"Por celebración de la Independencia"

Tras levantar la sesión de jefes de bloque, Ramos brindó una conferencia de prensa y justificó la ausencia de sus colegas, debido a las actividades que habría en los departamentos para conmemorar los 204 años de emancipación política de Guatemala.

"Debemos reconocer que estamos precisamente en el mes patrio, donde casi todos los representantes acuden a sus distritos para llevar a cabo diversas actividades conmemorativas de nuestra independencia", mencionó.

También indicó que para discutir sobre las agendas de las plenarias que se efectuarían la siguiente semana se necesitaba la presencia de por lo menos ocho dirigentes de las 16 bancadas que tiene el parlamento.