Comienzan cabildeos por la Presidencia del Congreso y ya hay diputados interesados

La reconfiguración de fuerzas continúa en el Congreso y ahora está en la mira la elección de la Junta Directiva por el período 2026-2027.

A partir de la segunda quincena de octubre, el Congreso de la República quedará facultado legalmente para elegir a su nueva Junta Directiva, y, en ese marco, se empiezan a buscar consensos, según diputados de distintas bancadas.

La alianza que se formó desde que se aprobó la Ley de la Biblia e impulsó el decreto que favorece a los consejos de desarrollo estaría fraccionada en cuanto a sus intereses en la Presidencia del organismo, por lo cual los cabildeos se hacen desde varios frentes, de acuerdo con la información proporcionada.

Varios grupos buscan posicionar a sus candidatos para la Presidencia del Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

Parlamentarios que dieron declaraciones bajo condición de anonimato, aseguran que ha habido acercamientos y reuniones para hablar del tema y comenzar a "empujar a posibles candidatos" para el puesto que ahora ocupa Nery Ramos.

Los nombres que ya suenan son los de Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal; Sandra Jovel, de Valor; Fidel Reyes Lee, dirigente de Bienestar Nacional (Bien), y el mismo Ramos.

Los entrevistados indicaron que, si bien se planea mantener la alianza que permitió la aprobación de las mencionadas leyes para ampliar la cobertura del programa que brinda un aporte mensual a los veteranos militares, también se buscan nuevas coaliciones, con miras a la Junta Directiva.

En las recientes sesiones plenarias se ha evidenciado una alianza entre la mayoría de bloques y facciones del Congreso, pero la diferencia de intereses disolvería el grupo. (Foto: Wilder López/Soy502)

Esto dicen

Luis Aguirre es uno de los que suena más fuerte como posible candidato a la presidencia del Congreso, y, de hecho, en días anteriores dijo que "esta vez" no descarta competir por el puesto. El año pasado también se le mencionaba en la contienda, pero finalmente terminó apoyando la candidatura de Ramos.

A Sandra Jovel también se le vinculó en 2024 con una planilla que sería impulsada por la oposición, encabezada por Allan Rodríguez. No obstante, la falta de apoyos hizo que el grupo desistiera de la contienda.

En cuanto a sus intereses para este año, la legisladora no ha fijado postura. Soy 502 le consultó al respecto, pero no hubo respuesta.

Desde el proceso que se llevó a cabo en 2024, se mencionaba a Luis Aguirre y Sandra Jovel como posibles opciones para presidir el Congreso. (Fotos: Soy502)

Quien sí habló fue Fidel Reyes Lee, e indicó que está en la disposición de integrar una planilla, si se lo proponen. Empero, aseguró que "el candidato es otro", sin especificar a quién se refería. "A mí me tienen de chivo expiatorio", expresó.

Ramos tampoco se ha pronunciado sobre su presunto interés de repetir mandato. Sin embargo, varios diputados aseguran que ha empezado a buscar votos, "aunque ya no tiene el mismo apoyo que antes".

Fidel Reyes Lee y Nery Ramos complementan el listado de nombres que suenan para competir por la Presidencia del Congreso. (Fotos: Soy502)

Apuestan por nueva coalición

Mientras los cabildeos avanzan y se consolidan las candidaturas para la presidencia y otros puestos en la Junta Directiva, distintas facciones estarían tratando también de conformar un "grupo bisagra".

Su intención sería desligarse de la influencia de la "oposición radical" en la que se encuentran facciones de Vamos, TODOS, Valor y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que siguen a Allan Rodríguez, Felipe Alejos, Elmer Palencia e Inés Castillo, respectivamente.

En este nuevo grupo estarían los integrantes de Cabal que siguen a Aguirre, diputados que buscan crear el partido Raíces y la facción de la UNE que está con Adim Maldonado, entre otros grupos minoritarios.

Samuel Pérez y su grupo podrían aliarse a Luis Aguirre, quien busca desmarcarse de Allan Rodríguez, con quien ha impulsado los decretos que se han aprobado recientemente. (Foto: Wilder López/Soy502)

Miembros de esas agrupaciones confirmaron que su interés es constituirse en un "ente negociador para impulsar leyes de relevancia, pero sin estar con la oposición radical ni con Semilla, que solo quiere apoyo para sus iniciativas".

Esta nueva alianza buscaría quedarse tener incidencia en la Directiva, aunque legalmente los independientes no puedan estar en ninguna planilla. A cambio de votos para esa instancia, ellos negociarían apoyo para determinadas iniciativas.

En el caso de Cabal, de no quedarse con la presidencia, negociaría una vicepresidencia y una secretaría, según se confirmó. Cabe destacar que en los dos años recientes, ese bloque ha ocupado una vicepresidencia en el ente colegiado, por lo que ahora pretendería ampliar su presencia.