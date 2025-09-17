Congreso recibe notificaciones de salas de apelaciones, pero no elegirá magistrados

-

El Congreso de la República fue notificado de que no elegirá a los magistrados que dirigirán las nuevas salsa de apelaciones.

Tras las críticas surgidas por la forma en que se nombró a los magistrados que estarán al frente de cuatro nuevas salas de apelaciones creadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo de la Carrera Judicial finalmente notificó al Congreso sobre tales actuaciones.

El Legislativo recibió dos oficios el pasado 8 de septiembre, en los cuales se informa de la apertura y funcionamiento de las salas ubicadas en Totonicapán y Coatepeque, Quetzaltenango.

Uno de los oficios remitidos por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial al Legislativo. (Foto: Congreso de la República/Soy502)

Tal como se preveía, no se informó sobre ninguna vacante o la necesidad de que el pleno de diputados hiciera la elección de los togados que estarían a cargo de las citadas instancias. En los documentos solo se indica que se cumple con dar "el aviso instruido".

Alegan incumplimiento legal

El pasado 27 de agosto, la CSJ informó sobre la creación de cuatro nuevas salas de apelaciones en igual número de departamentos, para "agilizar y fortalecer la administración de justicia".

Sin embargo, el nombramiento de los magistrados que estarían a cargo de esas instancias, sin tomar en cuenta al Congreso, encendió las alarmas en distintos sectores. El mismo presidente del Legislativo, Nery Ramos, recordó que la elección de los togados es competencia del pleno de diputados, una postura que han fijado otros sectores del país.

Inclusive, hay un amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en busca de que se obligue al pleno de la CSJ a retrotraer el proceso y que la designación se realice en el Congreso; empero, la acción legal no ha sido resuelta.

Entretanto, los señalamientos, incluso a lo interno del Organismo Judicial, son que se está favoreciendo a los allegados de los magistrados de la CSJ que ahora son mayoría y dominan la agenda en ese poder del Estado. Por ahora, no hay una postura de los implicados en el tema.

Las nuevas salas cuya creación se notificó a finales de agosto se ubican en los siguientes puntos:

• El Progreso

• Suchitepéquez

• Totonicapán

• Coatepeque, Quetzaltenango