Presentan amparo contra la creación de nuevas salas de apelaciones

-

El abogado Edgar Ortiz presentó un amparo contra la creación de cuatro nuevas Salas de Apelaciones

EN CONTEXTO: CSJ crea nuevas salas de apelaciones y Congreso espera notificación

El abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, presentó un amparo en contra de la creación de cuatro nuevas Salas de la Corte de Apelaciones, señalando posibles violaciones a la Constitución por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Abogados exigen que la CSJ notifique al Congreso sobre vacantes generadas por las nuevas salas. (Foto: DiariodeCA)

Ortiz, acompañado de los abogados Gregorio Saavedra, José Javier Gálvez y Daniel Calderón, explicó que la CSJ no ha notificado al Congreso sobre las vacantes generadas por las nuevas judicaturas, como exige el procedimiento legal.

Aseguró que el amparo cuenta con suficiente materia para ser planteado y advirtió que accionarán nuevamente si persisten las irregularidades.

La acción legal se presenta en medio de críticas hacia la CSJ por la forma en que pretende nombrar a los magistrados que integrarán las nuevas salas.

El Organismo Judicial a la población informa:#OJ #CSJ pic.twitter.com/nBYw6GakCd — Organismo Judicial (@OJGuatemala) August 27, 2025

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Organismo Judicial (OJ) oficializó la creación de cuatro nuevas Salas de Apelaciones en distintos puntos del país. Según el OJ, esta medida busca "la agilización de los procesos judiciales, reducir la mora derivada del incremento de expedientes y garantizar un servicio eficiente de la administración de justicia".

el abogado Edgar Ortiz señala el proceso de nombramiento de magistrados para las nuevas salas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las nuevas judicaturas creadas son:

Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de El Progreso

Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Suchitepéquez

Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Totonicapán

Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Coatepeque, Quetzaltenango

Estas salas tendrán competencia para conocer casos en diversas materias: penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente, niñez y adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley penal, femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, civil, mercantil, familia y laboral.

Convocatoria a medios

Este lunes 1 de septiembre, 10:00 a.m., presentaremos amparo contra el nombramiento ilegal de Salas de Corte de Apelaciones por parte de la CSJ.



Corte de Constitucionalidad

Contacto: @edgar_ortizgt pic.twitter.com/nqXhcsvycw — Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) August 31, 2025

El amparo presentado busca frenar el proceso hasta que se cumpla con los requisitos legales establecidos por la Constitución, en particular la intervención del Congreso en el nombramiento de magistrados para nuevas judicaturas.