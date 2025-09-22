Congreso recomendará destitución del ministro de Comunicaciones

-

La gestión del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, no es bien vista por Jefes de Bloque en el Congreso.

Ocho meses después de haber asumido el cargo y tras varios "encontronazos" con diputados del Congreso, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, se enfrenta a un pedido de destitución.

Jefes de bancada hicieron público su descontento con la manera en que se ha desempeñado el funcionario, principalmente por "la falta de atención a la red vial", y algunos lo señalaron de "faltarle al respeto" a sus compañeras durante las citaciones.

Eso, sumado a que el CIV está entre las carteras con menor ejecución presupuestaria, figuran entre los argumentos de los legisladores, quienes, encabezados por Inés Castillo, acordaron recomendar al presidente Bernardo Arévalo la salida del funcionario.

Si eso se concretara, el Ejecutivo tendría que buscar a quien se convertiría en el quinto jefe del Ministerio de Comunicaciones. Antes de Díaz estuvieron en el puesto Jazmín de la Vega, Félix Alvarado y Paola Constantino, aunque esta última fue nombrada de manera interina.

Los dirigentes de bancadas criticaron la gestión del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. (Foto: Congreso)

Lo llaman a rendir cuentas

Además de realizar la citada recomendación, los jefes de bloque acordaron citar a Díaz, sus viceministros y directores de unidades ejecutoras, a una reunión, para que "rinda cuentas por el mal estado de la red vial".

La junta se efectuará el próximo lunes 29 de septiembre, al mediodía, y entre los temas por los cuales será interrogado figuran "la falta de atención a las carreteras", pagos de obras de arrastre, compra de maquinaria y ejecución presupuestaria al día.

La reunión fue solicitada por Byron Rodríguez, de la bancada TODOS, y respaldada por la mayoría de sus compañeros, quienes coincidieron en críticas hacia el ministro.