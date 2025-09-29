Congreso retoma discusión de iniciativa para declarar terroristas a los mareros

-

La posibilidad de que los mareros sean catalogados como terroristas sería uno de los temas más discutidos esta semana en el Congreso de la República.

La reciente decisión de Estados Unidos al declarar terrorista a la pandilla del Barrio 18 revivió las discusiones en el Congreso en torno a una propuesta de ley que quedó sin avance desde marzo pasado.

Se trata de la iniciativa 5692, presentada durante el gobierno de Alejandro Giammattei y mediante la cual se busca que los delitos cometidos por mareros se consideren de alta peligrosidad y se ventilen en juzgados de mayor riesgo.

El proyecto tiene como fin principal que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sean considerados terroristas también en Guatemala.

Fuente: Dictamen de la Iniciativa 5692

Según declararon diputados de distintas bancadas, en la reunión semanal de jefes de bloque se propondrá que la iniciativa se incluya en la agenda de la sesión plenaria de este martes 30 de septiembre, para que continúe con el proceso para su aprobación.

Hasta ahora, ha avanzado en primera lectura, por lo que está a dos debates de convertirse en decreto, pero podría intentarse que pase de urgencia nacional, si se consiguen los votos necesarios.

En la primera sesión plenaria de esta semana, se buscaría continuar con la aprobación de la iniciativa 5692. (Foto: Congreso)

Urgen acciones al Gobierno

Mientras se logran los consensos para ese tema, el Congreso ha hecho un llamado al Ejecutivo a tomar acciones concretas contra las maras.

Mediante el Punto Resolutivo 1-2025, los diputados instaron al presidente Bernardo Arévalo a ser él quien declare como terroristas a esos grupos criminales; asimismo, lo conminaron a girar instrucciones a las fuerzas de seguridad para incrementar los planes para combatirlos.

Ese texto también hace una exhortativa al Ministerio Público (MP) para que, dentro de sus competencias, investigue y persiga las fuentes de financiamiento de las maras y pandillas, con el fin desarticularlas.

El Congreso pidió al presidente Bernardo Arévalo emitir una delcaratoria formal para que las maras se consideren organizaciones terroristas en el país. (Foto: Archivo/Soy502)

Consuelo Porras pide reunión

La fiscal general, Consuelo Porras, ya dio respuesta a esa petición y, mediante un oficio, invitó a la Junta Directiva y los jefes de bloque del Congreso a sostener una reunión este lunes 29, a partir de las 9:30 horas.

El encuentro se llevaría a cabo en la sede central del MP, en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.

Ahí, las autoridades del ente investigador buscarían informar a los legisladores sobre las acciones y proyectos implementados "y que se fortalecerán para brindar a la población una justicia pronta y cumplida, en concordancia con el Punto Resolutivo 01-2025".

Hasta el momento, se desconoce qué parlamentarios han confirmado su asistencia a esa junta.