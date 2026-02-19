Postuladora de Fiscal recibe 11 expedientes, dos aspirantes ya fueron candidatos

-

Este día suman 11 los expedientes recibido por la postuladora de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, período 2026-2030.

OTRAS NOTICIAS: CSJ publica convocatoria para magistrado titular y suplente de la CC

En el penúltimo día para la recepción de expedientes para aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), dos candidatos que integraron la nómina final de 2022, buscan figurar en el proceso de postulación para el período 2026-2030.

El primero fue Gabriel Estuardo García Luna, quien en su paso por el Organismo Judicial se desempeñó como presidente de la Junta de Disciplina Judicial.

Gabriel García Luna. (Foto: Wilder López)

El segundo, fue Henry Alejandro Elías Wilson, ex magistrado de Corte de Apelaciones, Integró la Sala Primera del Ramo, cuyos fallos fueron cuestionados por su presunta afinidad con el gobierno de turno, encabezado por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.

Henry Elías. (Foto: Wilder López)

Al cierre de este día de recepción de expedientes, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General, sumó 11 los expedientes recibidos.

Aspirantes

Además de García Luna y Elías Wilson, presentaron expedientes: Mynor Francisco Hernández Castillo, Fiscal Contra la Trata de Personas de Cobán, Alta Verapaz; Juan Luis Polanco Santizo y Walfred Orlando Rodríguez Tórtola, quien se postuló para magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), proceso recién finalizado.

Mynor Francisco Hernández. (Foto: Wilder López)

Juan Luis Polanco. (Foto: Wilder López)

Walfred Orlando Rodríguez. (Foto: Wilder López)

También se apersonó el ex juez, Walter Brenner Vásquez, cuyo nombre figuró en el proceso de postulación para Fiscal en el 2022, así como en el proceso recién finalizado para magistrado de Corte de Constitucionalidad (CC) promovido por la Universidad de San Carlos (USAC).

Walter Brenner Vásquez. (Foto: Wilder López)

A esta lista se suma Brenner Israel Ronaldo López de León, quien se ha desempeñado como asesor de la División Jurídica del Congreso de la República, que cuenta con 16 años de carrera fiscal, específicamente en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, Contra la Corrupción y de Delitos Económicos.

Brenner López. (Foto: Wilder López)

Igual caso es el de Marco Antonio Cortez Sis, quien desde el 2009 ha participado en varios procesos de postulación. Actualmente labora para el MP en la Fiscalía Metropolitana. Además, Edgar Miguel Morales Santos que se desempeñó en la Fiscalía Adjunta Contra la Extorsión.

Marco Antonio Cortez. (Foto: Wilder López)

Edgar Morales Santos. (Foto: Wilder López)

Los dos últimos aspirantes en presentar su currículo fueron Mynor Eduardo González Méndez, que participó en el proceso de postulación para Fiscal del 2022 y Marlon Ordoñez, actualmente Fiscal Distrital de Quiché, que su trayectoria en el MP conoció casos conocidos como Luz María, Maluof, Hogar Seguro y Fernanda Bonilla.

Mynor González. (Foto: Wilder López)