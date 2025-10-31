"El Conjuro" regresará con una precuela sobre los Warren

El Conjuro regresará con una historia ambientada en los orígenes de los Warren.
Tras el final de la saga de terror basada en hechos reales, Warner Bros estaría trabajando en una nueva película.
El Conjuro regresa en forma de precuela tras el éxito de El Conjuro 4: Los últimos ritos, la cual recaudó alrededor de Q3.8 mil millones a nivel mundial, siendo uno de los mayores éxitos en taquilla de 2025.
Los casos de entes sobrenaturales y sucesos paranormales regresarán en formato de serie, con Rodrigue Huart en la dirección y Richard Naing e Ian Goldberg en el desarrollo del guion.
Por el momento no se ha confirmado si Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes interpretan a Ed y Lorraine Warren, regresarán a este nuevo proyecto tras haber concluido la historia principal con el último filme.
Historia de la precuela
Este nuevo capítulo, El Conjuro exploraría los primeros años de los investigadores paranormales y los orígenes de la Sociedad para la Investigación de Hechos Paranormales de Nueva Inglaterra, fundada en 1952.
Películas
- El Conjuro (2013)
- El Conjuro 2 (2016)
- El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021)
- El Conjuro 4: Los últimos ritos (2025)