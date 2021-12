La conmovedora historia de la niña que murió por una bala perdida en EEUU

La menor tenía planeado celebrar Navidad con su familia, motivo por el que llegó a Estados Unidos pero solo se encontró con la muerte.

Valentina Orellana Peralta, era la niña de 14 años que falleció tras recibir una bala perdida, la cual atravesó el vestidor en donde se probaba un vestido de quince años.

La menor se encontraba junto con su madre dentro de dicha área de una tienda del centro comercial situado en Burlington en North Hollywood.

Valentina llegó a Estados Unidos con muchos sueños e ilusiones, el primero de ellos era reencontrarse con su hermana mayor, a quien llevaba un largo tiempo de no ver.

Había viajado con su progenitora, pues también tenían planeado celebrar Navidad en familia, sin embargo, ya no fue posible, pues el incidente ocurrió el pasado 23 de diciembre, un día antes de Navidad.

De acuerdo con información de medios internacionales, también soñaba con su fiesta de quince años, motivo por el cual se encontraba en el lugar donde falleció.

Reacción de la familia

La familia de Valentina que viven en Chile de donde es originaria se ha pronunciado al respecto.

"Es terrible para nosotros, estamos consternados. Para nosotros como familia nos tiene desechos, es bien trágico lo que está pasando, nos tiene consternados. Todos hemos estado pero agitadísimos con todo esto", expresó una tía.

A vigil in front of the Burlington, where Valentina Orellana-Peralta as well as Daniel Elena-Lopez were killed by LAPD gunfire. Orelanna-Peralta, 14, was hiding in a fitting room while an LAPD officer shot Elena-Lopez without verbal commands after several alleged assaults. pic.twitter.com/o3ziD1QPNM — Sean Beckner-Carmitchel (@ACatWithNews) December 28, 2021

Esto ocurrió

La Policía de Los Ángeles, Estados Unidos, compartió un video en donde se deja ver el momento exacto en el que ocurrió un tiroteo dentro de una tienda de un centro comercial.

Las autoridades de seguridad recibieron una llamada al 911 que hizo un empleado de la tienda, para solicitar ayuda luego de que un sujeto ingresara con una bicicleta y un candado para agredir brutalmente a mujeres.

Tras la alerta, los uniformados llegaron al lugar para capturar al agresor, pero luego de identificarlo uno de los policías desenfundó su arma contra él y le provocó la muerte.

La tragedia

Sin embargo, una de las balas atravesó la pared de un vestidor en donde Valentina se encontraba tallándose un vestido junto con su madre. La bala perdida le ocasionó la muerte inmediata.

Ante la tragedia, Michel Moore, jefe de policía de Los Ángeles, informó a través de un comunicado que están profundamente apenados.





Además, los padres de Valentina informaron que darán una conferencia de prensa en dicho Departamento Policial. Resaltaron que esperan que las autoridades sean lo más transparentes posible.

Mira aquí el video

*Con información de Diariony.