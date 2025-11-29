Así despiden a Raquel Escalante, presentadora guatemalteca

"Raquelita" como de cariño le decían compañeros, amigos, familia y seguidores de su contenido, es recordada con gran dolor y admiración.
EN CONTEXTO: Fallece Raquel Escalante, presentadora guatemalteca
Raquel Escalante deja un vacío a quienes la conocieron y disfrutaron momentos junto a ella.
Con tristeza, pero con mucho orgullo por su valentía y perseverancia, la despiden luego de haber enfrentado un cáncer que terminó por apagar su vida el viernes 28 de noviembre.
En su memoria, se han hecho distintas conmemoraciones, entre ellas programas especiales de televisión en donde ella fue conductora, así como cientos de muestras de cariño por redes sociales.