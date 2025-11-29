Versión Impresa
Así despiden a Raquel Escalante, presentadora guatemalteca

  • Por Maria Fernanda Gallo
29 de noviembre de 2025, 09:35
Su trayectoria profesional como modelo, conductora de televisión e influencer fue marcada por la alegría que compartía. (Foto: redes sociales)

"Raquelita" como de cariño le decían compañeros, amigos, familia y seguidores de su contenido, es recordada con gran dolor y admiración.

Raquel Escalante deja un vacío a quienes la conocieron y disfrutaron momentos junto a ella.

Con tristeza, pero con mucho orgullo por su valentía y perseverancia, la despiden luego de haber enfrentado un cáncer que terminó por apagar su vida el viernes 28 de noviembre.

En su memoria, se han hecho distintas conmemoraciones, entre ellas programas especiales de televisión en donde ella fue conductora, así como cientos de muestras de cariño por redes sociales.

