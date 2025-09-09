Descubre a los hombres que moldearon Guatemala desde la Cuna de la Cultura

-

Quetzaltenango es tierra de ilustres personajes, hombres que nacieron y tuvieron como cuna las calles empedradas de Xelajú, con su legado maya k'iche'.

De esta tierra surgen revolucionarios, genios, deportistas, investigadores, músicos, entre otros, que han dejado un gran legado que ha trascendido a través del tiempo y por el cual siguen siendo recordados.

Aunque muchas de las propiedades ya no pertenecen a la familia, las construcciones aún permanecen de pie y en algunos casos una plaqueta, en su mayoría sencilla, queda como evidencia del hecho histórico acontecido en el lugar.

En su mayoría, las construcciones donde nacieron o vivieron algunos personajes famosos de la historia del país se encuentran ubicadas en el corazón de la ciudad, en plena zona uno.

Rodolfo Robles murió el 8 de noviembre de 1939. (Foto: Internet)

Rodolfo Robles Valverde

El doctor e investigador nació el 14 de enero de 1878 en la ciudad de Quetzaltenango, en una vivienda ubicada en la 15 avenida entre 3a. y 4a. calle, zona 1, la cual aún permanece en buenas condiciones. Descubrió la enfermedad "ceguera de los ríos" o más conocida como Oncocercosis. Este hallazgo permitió crear un tratamiento para combatir el padecimiento.

En su fachada está una plaqueta donde se lee: "En esta casa bajo este cielo nació el doctor Rodolfo Robles Valverde, descubridor de la oncocercosis, donó su ciencia, su descubrimiento a la humanidad y fue ciudadano ejemplar, que merece respeto y reconocimiento de la patria".

Casa donde nació Domingo Bethancourt sobre la Diagonal 12, cercana a la 6a. calle zona 1. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Domingo Bethancourt

El marimbista y compositor nació en Quetzaltenango el 20 de diciembre de 1906. Sus melodías están entre las más populares de Centroamérica. Su amplio repertorio musical incluye temas como Ferrocarril de Los Altos, Xelajú en feria, Otra copa compadre, Verano azul, entre muchas más.

"Aquí nació el compositor y marimbista Roman Domingo Betancourt, eterna gratitud a su obra", se lee en la pequeña plaqueta instalada en al que fue su vivienda, por la Asociación Beneficencia de Obreros,

En esta vivienda nació el maestro Efraín Recinos, ubicada sobre la 3a. calle cercana a la 15 avenida A, zona 1. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Efraín Recinos

La casa del maestro Recinos ha sido restaurada recientemente, los nuevos propietarios han decidido tapar la plaqueta en la que se leía: "En esta casa nació Efraín Recinos, pintor y escritor, arquitecto creador del teatro nacional de Guatemala, quetzalteca de genio universal", la cual había sido instalada por la municipalidad de Quetzaltenango en el 2000.

Efraín Recinos falleció el 2 de octubre de 2011 en la capital. (Foto: Internet)

Por su genio se convirtió en uno de los arquitectos más influyentes de la cultura guatemalteca. Entre sus obras resalta la cultura guatemalteca y entre sus proyectos emblemáticos destaca la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el mural del Crédito Hipotecario Nacional, murales interiores y exteriores de aeropuerto La Aurora, mural de la Biblioteca Nacional y del Conversatorio Nacional, entre muchas otras.

Casa de la familia Trápaga, dónde vivió de niño Paco Pérez, cuándo llegó a residir a Quetzaltenango procedente de Huehuetenango. Ubicada en la esquina de la 7a. avenida y 3a. calle, zona 1. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Paco Pérez

La casa de la familia Trápaga, en el sector de las 7 Esquinas, fue el lugar que albergó a Francisco "Paco" Pérez a su llegada a la ciudad, cuando tenía 7 años, ya que eran familiares, según el historiador Raúl Izas, quien indica que fue en este lugar es que se inspiró para escribir su melodía insigne Luna de Xelajú.

Paco Pérez murió a los 35 años, el 27de octubre de 1951 en Petén. (Foto: Internet)

Francisco Pérez Muñoz, nacido el 1917 en Huehuetenango, formó parte del Trío Quetzalteco, realizó una serie de conciertos en la inauguración de la radio de TGQ y autor del tema que ha pasado a convertirse en el himno de los quetzaltecos, y una de las melodías más conocidas del país.

En esta casa ubicada en la Avenida Jesús Castillo y 3a. Calle zona 1 de Xela vivió Jacobo Arbenz Guzmán. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Jacobo Árbenz Guzmán

La plaqueta incrustada en el muro de una imponente construcción de piedra, ubicada en la Avenida Jesús Castillo y 3a. calle zona 1 de Xela, se lee: "El pueblo de Guatemala al revolucionario Jacobo Arbenz Guzmán, presidente democrático de Guatemala de 1951 a 1954". Esta casa lo acogió por años y forjó su historia en el país.

Conocido como "El soldado del pueblo", fue uno de los protagonistas de la revolución de 1944, que derrocó del poder a Federico Ponce Vaidez.

Promulgación del Decreto 900 para expropiar terrenos ociosos de la United Fruit Company (UFCO) y el inicio de la construcción de la carretera al Atlántico, obras clave para la reforma agraria y el desarrollo económico de Guatemala.