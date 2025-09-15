Conoce a Déborah David: estrella destacada de Puerto Barrios

-

Con una trayectoria impresionante en cine, moda y música, Déborah David es un referente artístico que lleva el nombre de Guatemala a nivel global.

Déborah Lastenia David Lino, originaria de Puerto Barrios, Izabal, es reconocida en el ámbito artístico como Déborah David, actriz, modelo y cantante que ha consolidado una destacada trayectoria internacional.

Es reconocida como embajadora del turismo en Guatemala. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Nacida en 1979, desde temprana edad mostró pasión por el modelaje y las pasarelas, inspirada en revistas que marcaron su niñez.

Con esfuerzo y preparación logró materializar ese sueño, siempre orgullosa de sus raíces afrodescendientes y de pertenecer a la comunidad garífuna.

Fue modelo principal de la canción La negra tiene tumbao, de la cantante cubana Celia Cruz. (Foto: Captura de pantalla)

Su carrera como actriz incluye participaciones en producciones internacionales como Before Night Falls (2000), La comunidad (2000), Dame tu cuerpo (2003), Los Pajarracos (2006) y Rudo y Cursi (2008).

También formó parte de telenovelas como Entre el amor y el odio y Clase 406, además de programas televisivos como Ecomoda y Diseñador ambos sexos.

Ha modelado para marcas reconocidas internacionalmente. (Foto: Redes sociales de Déborah David)

En el modelaje ha participado en certámenes de belleza y trabajado con marcas de renombre mundial. Uno de los hitos más recordados de su trayectoria fue su aparición como modelo principal en el videoclip La negra tiene tumbao, interpretado por la legendaria Celia Cruz.

Gracias a su talento, disciplina y constancia, Déborah se ha consolidado como un referente del arte y la moda, llevando con orgullo el nombre de la Ciudad Porteña a escenarios internacionales.