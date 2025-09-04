No pagues nada: DRISS de San Marcos garantiza el proceso gratuito para plazas 011

-

Anuncian 95 plazas permanentes (renglón 011) para personal de salud de San Marcos. Descubre cómo acceder a este proceso gratuito y transparente

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de San Marcos anunció la apertura oficial del proceso de transición de personal contratado hacia plazas permanentes bajo el renglón 011.

La directora ejecutiva, doctora Leslie López Chávez, recalcó que el procedimiento será gratuito y transparente.

Quienes están laborando por contrato tienen oportunidad de aplicar a una plaza 011. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Quiero dejar en claro que nadie debe pagar absolutamente nada. Es un proceso gratuito y estamos trabajando de la mejor manera para beneficiar a quienes han entregado años de servicio a la institución", afirmó.

En total, se habilitaron 95 espacios permanentes distribuidos en diversas áreas, entre ellas: jefaturas técnicas, oficinistas, auxiliares y profesionales de enfermería, médicos generales y especialistas, personal de laboratorio, anestesiología, administración, asesoría técnica, pediatría, saneamiento ambiental, contabilidad, prevención de enfermedades endémicas, digitadores, promoción en salud, consejería, conserjes, almacén, conductores, operación de maquinaria, resguardo y vigilancia.

Médicos, enfermeros y técnicos mostraron interés en aplicar a la convocatoria. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Con esta distribución, se busca responder a las necesidades del sistema de salud en San Marcos y dar estabilidad a trabajadores que han permanecido bajo contrato durante varios años.

El proceso contempla la recepción de expedientes durante septiembre, en la sede departamental; evaluación técnica a partir del 12 del mismo mes, de forma presencial y adaptada a cada área de trabajo.

El sistema de calificación tomará en cuenta antigüedad, preparación académica, entrevista y resultados de la evaluación técnica.

La convocatoria incluye 95 espacios distribuidos en distintas áreas médicas y administrativas. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Atento a los requisitos

Entre los requisitos se incluyen documentos personales vigentes, constancias laborales, títulos y diplomas confrontados, así como la impresión del currículum en línea firmado con tinta azul.

La Dirección subrayó que la antigüedad será un criterio clave, priorizando a quienes cuentan entre 8 y 15 años de servicio sin haber sido presupuestados.

Finalmente, la doctora López Chávez llamó a los aspirantes a utilizar únicamente los canales oficiales y no dejarse engañar por intermediarios.