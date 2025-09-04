Escuela Municipal de Música en Escuintla ofrece clases gratis

-

Inscripciones abiertas para clases de música gratis en Escuintla. Oportunidad para todas las edades.

LEE TAMBIÉN: Migrantes podrán certificarse y optar a empleos en Guatemala

Los vecinos escuintlecos de todas las edades que quieran aprender a interpretar algún instrumento musical lo pueden hacer aprovechando las clases que se imparten en la Escuela Municipal de Música.

Esta se encuentra ubicada en el edificio San Sebastián, en la 4a. calle, entre 3a. y 4a. avenidas, de la zona 1 de esta ciudad.





La escuela municipal se encuentra ubicada en el edificio San Sebastián. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Manuel Pío, director de este centro de formación, comentó que esta ha sido una gran oportunidad para niños, jóvenes y adultos que han tenido el deseo de formarse como músicos que puedan tocar trompeta, saxofón, guitarra, violín y teclado.

Las clases se imparten de lunes a viernes, de 2:00 a 4:00 de la tarde, y son gratuitas. Quienes quieran integrarse a las mismas solo deben presentar fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) para anotarse y comenzar su formación, sin importar en el nivel en que se encuentre.





Los estudiantes de la escuela municipal también integran dos coros y una sinfónica. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Mientras que para inscribir a menores, sus responsables deberán llevar fotocopia del certificado de nacimiento y del DPI del padre, madre o encargado.

De la Escuela Municipal de Música surgió el proyecto de la sinfónica, integrada por los estudiantes convocados a la misma. Los artistas han realizado presentaciones en épocas festivas, como Navidad y durante la feria de en honor a la Virgen de Concepción, también en diciembre.