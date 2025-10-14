La enigmática iglesia colonial que le da la espalda al pueblo

-

Descubre la enigmática Iglesia San Agustín de Guatemala: un templo colonial de 1542 que esconde leyendas, tesoros y un misterio con una "M" invertida

A simple vista, el recién llegado al municipio se imagina que el templo católico, ofrendado a San Agustín, está abandonado.

La sensación se acentúa al contemplar el edificio de cerca, con sus paredes ennegrecidas y sus graderíos de piedra desgastada por el paso de los años.

Fue fundado por las primeras misiones dominicas que llegaron a actual territorio verapacense. (Foto: Adán García)

A la vez, no deja de pensar que sería la locación ideal para filmar un cortometraje basado en las leyendas de Guatemala, como las ánimas benditas del Purgatorio o los rezadores de la noche.

Sin embargo, la iglesia sigue abierta al culto y refleja el pasado colonial de la región, poco después de que arribaran las misiones dominicas.

El templo tiene la característica de estar de espaldas al pueblo. (Foto: Adán García)

El historiador Agustín Estrada Monroy, en su libro El mundo k'ekchi' de la Vera-Paz, menciona que el templo fue construido en 1542.

Fue destruido por un incendio a comienzos del siglo XIX, siendo reconstruida en 1810, y aún conserva las campanas fundidas en el siglo XVI.

Aparte de su aspecto, tiene la peculiaridad de que es la única iglesia que le da la espalda al pueblo y tiene una "M" invertida en el frontispicio del centro de oración, sin que tenga explicación al día de hoy.

También se asegura que debajo del templo existen tesoros escondidos en los cimientos, pero hasta ahora nadie lo ha descubierto.