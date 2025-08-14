Conoce el Puente de los Suspiros de Guatemala y su historia

-

Conoce el Puente de los Suspiros y su historia en la ciudad.

Ubicado entre las zonas 1 y 4, el famoso puente de la Penitenciaría o de los Suspiros, como también se le conoce, se construyó para el paso del ferrocarril.

Su nombre se debe a que en la antigüedad se encontraba un centro de reclusión, donde hoy se sitúa el Banco de Guatemala, mismo que fue demolido para la edificación del Centro Cívico actual.





Puente de la Penitenciaría: historia y retos en la capital. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Este puente, junto con el de La Barranquilla y el de la Municipalidad, sobre la 6a. avenida marcan el límite entre el Centro Cívico de la zona 1 y el Cantón de La Exposición, zona 4.

En la actualidad, la estructura emerge como un testigo más de la vida cotidiana, las inclemencias del tiempo y hasta los accidentes viales.

Detalles

Su construcción consta de un viaducto de cuatro arcos, diseñado por el ingeniero italiano J. Payelá y llevado a cabo por el Ingeniero inglés Blackwood, para el paso de trenes del Ferrocarril al Pacífico.

De los cuatro arcos sirven los de los dos extremos, de dieciséis pies de ancho para peatones y Decauville, respectivamente, y los del centro, de veintisiete, para vehículos.





Historia y daños recientes del Puente de los Suspiros. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Su altura es de veinte pies desde el piso de la Avenida, que en ese lugar está encajonada entre elegantes muros de contención que rematan en verjas, limitando sendos jardines ambos lados de la calle.

Toda la obra está hecha de piedra labrada y los frontones tienen molduras apropiadas, habiéndose esculpido monogramas y escudos en las piedras llaves de los arcos. La parte superior se halla coronada por sobria y elegante cornisa.





Accidentes y patrimonio: el Puente de la Penitenciaría. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

En varias oportunidades, esta antigua estructura se ha visto afectada por conductores de transporte pesado y liviano, hechos que han dejado daños en sus arcos.

En enero, y según informó la Policía Municipal de Tránsito, un tráiler se conducía en horario y ruta prohibidos, causando daños al patrimonio.

El juzgado correspondiente envió el vehículo al predio municipal mientras se decidían las responsabilidades.



Otro caso se reportó en enero de 2024, cuando un conductor no calculó lo estrecho del paso y quedó atrapado en su cabezal y furgón. Ambos incidentes ocurrieron del lado izquierdo del puente.

En esa oportunidad, al chofer se le impuso una multa de Q25 mil 900 por no respetar las restricciones.