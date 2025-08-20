Conoce los requisitos para tramitar la licencia de construcción

-

El sueño de toda familia es tener una casa propia. Pero hacerlo implica tomar en consideración que lo primero es tramitar el permiso y contar con la licencia de construcción que emite la municipalidad

La comuna de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, a través de la Dirección de Control Urbano y Rural, informa que, tanto en el casco urbano como en áreas periféricas o comunidades rurales, es requisito contar con dicha licencia.

Este documento es obligatorio para iniciar trabajos y es indispensable para acceder a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenajes.

En toda construcción debe haber un responsable del proyecto, como un arquitecto o ingeniero. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Para tramitar la licencia de construcción, debes tomar en cuenta los siguientes pasos:

1- Presentar el formulario correspondiente, el cual se adquiere en caja municipal, junto con la constancia de nomenclatura emitida por Catastro.

3. Presentar copia del DPI del propietario, recibo del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), solvencia municipal tramitada en ventanilla cinco, y copia de la escritura del terreno.

4. Entregar planos revisados previamente por la Dirección de Control Urbano, primero en formato digital en memoria USB, y posteriormente, impresos en dos copias completas, firmadas y timbradas por el profesional responsable.

Los trámites para solicitar permisos municipales deben hacerse personalmente. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Además, se solicita un presupuesto desglosado e integrado de la obra, un cronograma de actividades y las especificaciones técnicas que incluyan la disposición final de aguas pluviales hacia la vía pública y de aguas negras conectadas a la red municipal.

Debe adjuntarse un plano de ubicación y localización del terreno que indique el polígono y las áreas de acceso, con detalles constructivos y dos fachadas: una frontal y otra lateral.

Toda construcción debe ser aprobada por el Control Urbano y Rural. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Se requiere también el colegiado activo del profesional responsable, la resolución y licencia ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y para edificaciones de más de dos niveles, es obligatorio presentar un estudio de suelos.

Tiempo de emisión

Paola Vásquez, secretaria de Control Urbano, explica que los trámites para obtener la autorización depende de la rapidez con que el solicitante entregue los documentos y cumpla con las revisiones técnicas.

"Si todo está en orden, el trámite puede tardar entre 20 y 30 días. Construir sin licencia puede salir caro, ya que la multa equivale al cien por ciento del valor del permiso; por ejemplo, si la licencia cuesta Q1,000, la sanción será la misma cantidad, además de que sin este documento no se podrá gestionar la instalación de servicios", enfatiza Vásquez.