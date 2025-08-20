Guía para sacar licencia de moto tipo M en Guatemala

-

Guía práctica para tramitar licencia de motocicleta tipo M en La Antigua Guatemala: documentos, precios y consejos de tránsito.

Obtener una licencia de conducir tipo M (motocicleta) en Guatemala es un proceso obligatorio para quienes desean manejar legalmente este tipo de vehículos.

El trámite está a cargo del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la sede del Centro de Emisión de Licencias (Maycom) de La Antigua Guatemala, que se ubica en la 5a. calle poniente, interior del Centro Cultural César Brañas.





Las autoridades de tránsito recomiendan portar siempre la licencia vigente para evitar multas y garantizar una conducción responsable. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

El primer paso es aprobar el examen teórico y práctico. Para ello, los interesados deben acudir a una escuela autorizada por el Departamento de Tránsito o tomar los cursos y pruebas directamente en el centro de emisión.

Es necesario presentar el Documento Personal de Identificación (DPI) original y fotocopia, certificado de aprobación del examen, y, si es menor de edad, autorización de los padres autenticada por un abogado.





Una vez aprobados los requisitos, se debe realizar el pago: Q160 por una licencia de 1 año; Q310 por 3 años; o Q510 por 5 años.

Luego, se toma la fotografía y se entrega el documento final.

El trámite completo puede tardar pocas horas, siempre que se cuente con todos los documentos.





La población recomienda extremar las medidas de seguridad al dejar parqueada su motocicleta. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Asimismo, conducir con precaución y portar el equipo protectivo correspondiente por cualquier incidente en la ruta.

