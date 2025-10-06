Conoce los riesgos del skincare en adolescentes

El uso excesivo de productos de belleza preocupa a los dermatólogos
Tanto el skincare como el maquillaje se han adoptado como rutinas habituales e indispensables en el día a día de las mujeres, llegando incluso a tomar este hábito desde la adolescencia.
En la actualidad, el uso de cosméticos en exceso a temprana edad se ha convertido en un fenómeno preocupante para los pediatras y dermatólogos, quienes señalan que cada vez es más común que la juventud desee tener el cutis o una piel perfecta.
La moda ha surgido por las numerosas creadoras de contenido que recomiendan rutinas de belleza sin ser especialistas, dando el mensaje de que es indispensable para ser bella.
"Están llegando padres y madres que nos traen a los niños con la piel afectada: con dermatitis o con agravamiento de las ya previas, como una dermatitis atópica, con eccemas, alergias de contacto, irritaciones y acné", afirma Paloma Borregón, dermatóloga y doctora médica de Clínica Kalosia.
El exceso de productos puede generar no solo problemas evidentes en la piel, por el cutis todavía prematuro que tienen las adolescentes.
Sí se necesita
- Limpieza diaria agua y jabón suave para eliminar impurezas.
- Hidratación después de la limpieza.
- Dieta saludable porque aporta nutrientes para la salud de la piel.
- Fomentar hábitos saludables y evitar el consumo de tabaco y alcohol.
- Si tienes acné consulta con un especialista cuál debe ser tu tratamiento
Indispensable
El protector solar es el producto que deben usar los niños, adolescentes y adultos para evitar el cáncer de piel. Según un estudio de Pediatrics, solo el 26 % de los videos promocionando de skincare y maquillaje lo recomiendan.