Conoce los riesgos del skincare en adolescentes

-

El uso excesivo de productos de belleza preocupa a los dermatólogos

Tanto el skincare como el maquillaje se han adoptado como rutinas habituales e indispensables en el día a día de las mujeres, llegando incluso a tomar este hábito desde la adolescencia.

En la actualidad, el uso de cosméticos en exceso a temprana edad se ha convertido en un fenómeno preocupante para los pediatras y dermatólogos, quienes señalan que cada vez es más común que la juventud desee tener el cutis o una piel perfecta.

Influencers impulsan rutinas de belleza sin ser especialistas. (Foto: Shutterstock)

La moda ha surgido por las numerosas creadoras de contenido que recomiendan rutinas de belleza sin ser especialistas, dando el mensaje de que es indispensable para ser bella.

"Están llegando padres y madres que nos traen a los niños con la piel afectada: con dermatitis o con agravamiento de las ya previas, como una dermatitis atópica, con eccemas, alergias de contacto, irritaciones y acné", afirma Paloma Borregón, dermatóloga y doctora médica de Clínica Kalosia.

Cada vez más jóvenes buscan una piel perfecta a cualquier costo. (Foto: Shutterstock)

El exceso de productos puede generar no solo problemas evidentes en la piel, por el cutis todavía prematuro que tienen las adolescentes.

El skincare y maquillaje se han vuelto rutina desde la adolescencia. (Foto: Shutterstock)

Sí se necesita

Limpieza diaria agua y jabón suave para eliminar impurezas.

Hidratación después de la limpieza.

Dieta saludable porque aporta nutrientes para la salud de la piel.

Fomentar hábitos saludables y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Si tienes acné consulta con un especialista cuál debe ser tu tratamiento

El protector solar es el único cosmético indispensable. (Foto: Shutterstock)

Indispensable

El protector solar es el producto que deben usar los niños, adolescentes y adultos para evitar el cáncer de piel. Según un estudio de Pediatrics, solo el 26 % de los videos promocionando de skincare y maquillaje lo recomiendan.