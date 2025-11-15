Conoce las rutas alternas por la inauguración de árbol navideño en el Obelisco

La afluencia hacia la actividad iniciará desde las primeras horas de la tarde. Por lo que las autoridades piden tomar vías alternas.
Este sábado será inaugurado el Árbol Gallo y, de acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se espera que los cientos de asistentes inicien a movilizarse desde las 14:00 horas.
La actividad dará inicio a las 19:00 horas en la plaza de El Obelisco.
Y la zona 9, 10, 13 y 14 serán las zonas que podrán presentar mayor afluencia de peatones y automovilistas.
Si estarás en la actividad o en los alrededores, las rutas alternas que podrás utilizar son:
- Avenida de las Américas, desde la 11a. calle para enviar el tránsito de zona 14. Habrá desvíos hacia la 15a. avenida de la zona 13.
- Sobre el puente del Bulevar Liberación antes de llegar al Zoológico la Aurora.
Y ante una asistencia masiva se posee un plan emergente:
- Sobre la 12a. calle de la zona 9, para enviar el tránsito hacia la zona 10.
- Carril auxiliar del Bulevar los Próceres en zona 10.
- Diagonal Seis en zona 10.
Además, esta actividad será regional porque además se dan luz a 33 árboles más en distintos departamentos del país, por lo que se espera bastante movilidad.