Prepárate, Xela: Más de 4 mil estudiantes deslumbrarán en los desfiles

Quetzaltenango celebra las Fiestas de Independencia 2025 y descubre fechas y rutas de los desfiles escolares, caminata y carrozas

Un río de colores, música y tradición inundará las calles de la capital altense para conmemorar las Fiestas de Independencia.

Quetzaltenango se prepara para vivir una celebración como ninguna otra, con miles de estudiantes listos para desfilar y llenar de vida la ciudad.

Este año, más de 4 mil jóvenes, desde los más pequeños hasta los de nivel medio, saldrán en un despliegue de gallardía y fervor patrio. En total, serán cinco los que transformarán el corazón de Xela en un espectáculo vibrante.

Este es el mapa de los lugares donde podrás observar el desfile de nivel medio. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Recorridos que cuentan una historia

Los desfiles del 10 y 15 de septiembre, protagonizados por estudiantes de nivel primario y medio, respectivamente, seguirán el mismo trayecto emblemático.

A partir de las 8:00 de la mañana, partirán del parque a Benito Juárez, recorriendo la 4a. calle, subiendo por la 19 avenida y la 29 avenida en la zona 3, para culminar su recorrido en el monumento a Tecún Umán en la zona 7.

La riqueza cultural sale a las calles de la ciudad con el recorrido de la caminata intercultural. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La caminata intercultural del 12 de septiembre y el desfile de preprimaria del 11 de septiembre también iniciarán en el parque a Benito Juárez. Ambos tomarán la 4a. calle y seguirán hasta la 25 avenida, en la Plaza Japón de la zona 3, en un recorrido más corto, pero igualmente lleno de emoción.

No te pierdas las hermosas carrozas con las representes de la belleza, el 16 de septiembre. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El gran cierre será el 16 de septiembre con el esperado desfile de carrozas, un espectáculo de creatividad y color que recorrerá la ciudad desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Este es el más extenso de todos, iniciará en la avenida La Independencia de la zona 2, pasará por el parque Central y la 4a. calle, y continuará por la 14 avenida en la zona 1, para luego seguir hasta la 19 avenida en la zona 3.