Todo preparado para los Juegos Florales Hispanoamericanos

-

Todo está cerca para el magno evento de la coronación de Mía Esperanza Alvarado, musa de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango y de la premiación de dichas justas literarias

LEE TAMBIÉN: Develan fotografía de la Pequeña Flor del Pueblo en museo

La actividad está pactada para el 12 de septiembre, a las 18:00 horas, en el centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango, evento que reúne a la máxima expresión de la literatura en sus ramas de ensayo, novela y poesía.

El ganador en ensayo es el guatemalteco José Alejandro Tuc González, con su obra Quetzaltenango y Proyecto Frustrado de una Nación en el Occidente guatemalteco (1820-1902), quien utilizó el seudónimo Alejandro Fernsby.

Mía Esperanza Alvarado es la actual Reina de los Juegos Florales Hispanoamericano. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Mientras que en la categoría de novela fue el colombiano Juan Carlos Gómez Jaimes, con su obra Biografía del dolor, quien destacó.

En poesía y utilizando el seudónimo Dresde, el mexicano Janil Yumil Uc Tun, brilló con Río K'opte' o Real cédula del siricote.

El centenario Teatro Municipal es abarrotado por los amantes de la literatura. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Los Juegos Florales Hispanoamericanos que se desarrollan en la Cuna de la Cultura, en el marco de las Fiestas de Independencia, datan de 1916, cuando Osmundo Arriola, quien fuera concejal de la municipalidad, le propuso al alcalde de ese entonces, Manuel Sáenz Mérida, organizar un concurso de poesía, similar a los que se realizan en provincias españolas.