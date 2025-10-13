La vida de Walter Villatoro: Música, cine y la voz de la comunidad migrante

-

Descubre la inspiradora historia de Walter Villatoro, el artista guatemalteco de Coatepeque que, con su música y cine, da voz a la comunidad migrante

El artista originario de Coatepeque, Quetzaltenango, Walter Villatoro ha vuelto su nombre reconocido a nivel local y entre la comunidad migrante.

Se inició en la música y con el paso de los años también incursionó en el cine. Nació en el caserío Monterrey I, y a pesar de que su padre falleció cuando tenía 10 años, nunca dejó de soñar y trabajar arduamente para conseguir sus metas.

Walter Villatoro estrenó en 2022 la cinta "Pueblo enfurecido". (Foto: Rudy López/Colaborador)

Luego de la muerte de su progenitor, dejó la escuela y se dedicó totalmente a la música, pues era una manera de ayudar económicamente a su mamá.

Gracias a su esfuerzo, él y su familia lograron salir adelante; sus siete hermanos pudieron estudiar y graduarse.

Walter ha sido parte de muchos grupos musicales en México, Guatemala y Estados Unidos; luego empezó a escribir sus propias canciones y corridos.

Participó en una película en Guatemala junto a Mario Almada (al centro). (Foto: Cortesía)

Su primer éxito fue Tragedia en Valle Lirio, luego escribió Un día más, Homenaje a Guatemala, Huracán Stan, Dany Ortiz, Melisa, entre otros temas.

Sus canciones llegaron a oídos de varios cineastas mexicanos y fue así como empezó en el séptimo arte, pues lo invitaron a participar.

Vecinos del caserío Monterrey I se han involucrado en la producción de sus trabajos. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Walter Villatoro ha hecho más de dos docenas de películas, así como series, las cuales tratan temas sociales y de ficción. Uno de los temas que lo ha inspirado ha sido la migración y la realidad que viven a diario los indocumentados centroamericanos.

Una de sus experiencias más recordadas ocurrió en julio de 2021, cuando fue invitado a cantar al ritmo de mariachi en el cumpleaños del boxeador mexicano Saúl el "Canelo" Álvarez, en Los Ángeles, California.

El tema de la serie "Por buscar el sueño americano" fue grabado en el parque de Coatepeque. (Foto: Rudy López/Colaborador)

La muerte anda en el norte y De las tinieblas a la luz figuran entre sus propuestas cinematográficas más recientes. En cuanto a lo musical, el año pasado lanzó el tema Patrón de patrones.