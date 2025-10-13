La vida de Walter Villatoro: Música, cine y la voz de la comunidad migrante

Descubre la inspiradora historia de Walter Villatoro, el artista guatemalteco de Coatepeque que, con su música y cine, da voz a la comunidad migrante
El artista originario de Coatepeque, Quetzaltenango, Walter Villatoro ha vuelto su nombre reconocido a nivel local y entre la comunidad migrante.
Se inició en la música y con el paso de los años también incursionó en el cine. Nació en el caserío Monterrey I, y a pesar de que su padre falleció cuando tenía 10 años, nunca dejó de soñar y trabajar arduamente para conseguir sus metas.
Luego de la muerte de su progenitor, dejó la escuela y se dedicó totalmente a la música, pues era una manera de ayudar económicamente a su mamá.
Gracias a su esfuerzo, él y su familia lograron salir adelante; sus siete hermanos pudieron estudiar y graduarse.
Walter ha sido parte de muchos grupos musicales en México, Guatemala y Estados Unidos; luego empezó a escribir sus propias canciones y corridos.
Su primer éxito fue Tragedia en Valle Lirio, luego escribió Un día más, Homenaje a Guatemala, Huracán Stan, Dany Ortiz, Melisa, entre otros temas.
Sus canciones llegaron a oídos de varios cineastas mexicanos y fue así como empezó en el séptimo arte, pues lo invitaron a participar.
Walter Villatoro ha hecho más de dos docenas de películas, así como series, las cuales tratan temas sociales y de ficción. Uno de los temas que lo ha inspirado ha sido la migración y la realidad que viven a diario los indocumentados centroamericanos.
Una de sus experiencias más recordadas ocurrió en julio de 2021, cuando fue invitado a cantar al ritmo de mariachi en el cumpleaños del boxeador mexicano Saúl el "Canelo" Álvarez, en Los Ángeles, California.
La muerte anda en el norte y De las tinieblas a la luz figuran entre sus propuestas cinematográficas más recientes. En cuanto a lo musical, el año pasado lanzó el tema Patrón de patrones.