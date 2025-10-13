La leyenda que trascendió el deporte: Henry Stokes, su impacto perdura

-

Henry Stokes, una leyenda guatemalteca que fusionó el futbol y la neurología

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el auge de la siembra del banano en el departamento de Izabal, se estimuló la emigración de trabajadores procedentes de Jamaica y otras islas del Caribe inglés.

Hombres y mujeres de origen antillano se establecieron en colonias como Bananera, muchos con la idea de ahorrar lo suficiente para retornar a su lugar de origen.

Henry Stokes (abajo en la esquina derecha) vistió los colores de Comunicaciones durante varias temporadas. (Foto: Archivo)

Sin embargo, buena parte terminó por afincarse en el país, donde aportaron características de su cultura como el consumo de la rosa de Jamaica y la danza del Palo de Mayo.

Tales son las raíces del médico y futbolista Henry Berrisford Stokes Brown, también recordado por su labor social a favor del pueblo creole, como se le conoce a los afrodescendientes anglocaribeños.

Su retrato permanece en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Morales. (Foto: Archivo)

Nacido en Bananera el 23 de enero de 1943, Henry Stokes sobresalió como estudiante desde temprana edad, a la vez que reveló sus dotes como deportista.

Al establecerse en la capital, combinó sus estudios de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala, al mismo tiempo que se desempeñó como defensa central para el equipo sancarlista.

De ahí pasó a las filas de Comunicaciones, donde lo convocaron para integrar la legendaria selección nacional de futbol que hizo historia en 1967.

La familia Stokes sigue presente en Morales. (Foto: Archivo)

El 19 de marzo de ese año, la azul y blanco se coronó invicta en el Tercer Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe (Norceca), celebrado en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Antes de colgar los botines, Henry Stokes fue campeón de liga con los Cremas en 1968 y 1969, además de portar el gafete de capitán y triunfar en la primera Copa Confraternidad Centroamericana, jugada en 1971.

A la cátedra

Graduado en 1970, como el más destacado de su promoción, el doctor Stokes se especializó en el campo de la neurología, la cual trata las enfermedades del sistema nervioso.

Sus hermanos y su viuda estuvieron presentes en uno de sus homenajes. (Foto: Archivo)

Tres años después estudió neurofisiología en la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, y en 1976 recibió su diploma avalado por la Junta Estadounidense de Neurología y Psiquiatría.

Junto a otros médicos promovió el desarrollo de la neurología en la región centroamericana, al crear el primer Departamento de Neurología en el Hospital General San Juan de Dios.

La trayectoria vital del doctor Stokes llegó a su final el 18 de marzo de 2020, a causa de la enfermedad renal que lo afligió en sus últimos años, dejando un legado de amor al estudio, la búsqueda del conocimiento y la dedicación al deporte.