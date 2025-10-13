Después de horas de silencio ministro de Gobernación dice: "Vamos tras 20 criminales"

Ya recibí todos los análisis de inteligencia e investigación y vamos CON TODO tras estos 20 criminales.



No querían la cárcel y ahora tienen a 45 mil policías buscándolos. Los encontraremos y me aseguraré que sean los primeros inquilinos de Renovación 2.



Mañana en #LaRonda pic.twitter.com/CcdlW5O9AW