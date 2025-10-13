Después de horas de silencio ministro de Gobernación dice: "Vamos tras 20 criminales"

El ministro de Gobernación dio su postura la noche de este domingo.
ARTÍCULO RELACIONADO: Karin Herrera se pronuncia sobre los 20 peligrosos reos fugados en Fraijanes II
El Sistema Penitenciario (SP) confirmó la mañana de este 12 de octubre que 20 reos se dieron a la fuga en el centro carcelario Fraijanes II.
Estos prófugos de la justicia son considerados de alta peligrosidad y son líderes de la pandilla denominada Barrio 18.
Tras horas sin pronunciarse, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo hizo durante la noche de este domingo.
En su cuenta de X dijo que "ya recibí todos los análisis de inteligencia e investigación y vamos con todo tras estos 20 criminales".
Además, añadió que "no querían la cárcel y ahora tienen a 45 mil policías buscándolos. Los encontraremos y me aseguraré que sean los primeros inquilinos de Renovación 2".