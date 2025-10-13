Versión Impresa
Después de horas de silencio ministro de Gobernación dice: "Vamos tras 20 criminales"

  • Por Geber Osorio
12 de octubre de 2025, 19:53
Durante horas de la noche de este domingo se pronunció Francisco Jiménez. (Foto: Edgar Pocón/colaborador)

El ministro de Gobernación dio su postura la noche de este domingo.

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó la mañana de este 12 de octubre que 20 reos se dieron a la fuga en el centro carcelario Fraijanes II.

Estos prófugos de la justicia son considerados de alta peligrosidad y son líderes de la pandilla denominada Barrio 18.

Tras horas sin pronunciarse, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo hizo durante la noche de este domingo.

En su cuenta de X dijo que "ya recibí todos los análisis de inteligencia e investigación y vamos con todo tras estos 20 criminales".

Además, añadió que "no querían la cárcel y ahora tienen a 45 mil policías buscándolos. Los encontraremos y me aseguraré que sean los primeros inquilinos de Renovación 2".

