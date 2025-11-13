Horarios y rutas alternas por cierres en El Trébol por partido de Guatemala

-

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala implementará cierres viales y desvíos en las zonas 7 y 8 debido al encuentro deportivo entre Guatemala y Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala informó que, debido al encuentro deportivo entre las selecciones de Guatemala y Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como Estadio El Trébol, se implementarán diversos cierres viales y desvíos en las zonas aledañas al recinto deportivo.

El gerente general de Emetra, Héctor Flores, informó que el ingreso oficial al estadio se habilitará a partir de las 15:00 horas. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Según el reporte oficial, las restricciones de circulación incluirán cierres totales y parciales en los siguientes sectores a partir de las 10:00 horas de este jueves:

7ª avenida, desde la 33 hasta la 9ª calle, zona 8.

6ª avenida, entre la 37 y la 9ª calle, con acceso permitido únicamente a residentes y personal logístico.

2ª avenida, desde la Calzada San Juan hasta la 9ª calle, zona 7.

El Trébol hacia la Avenida Bolívar, donde se mantendrá un cierre parcial debido a la alta afluencia peatonal.

Calles internas junto al estadio, que serán destinadas exclusivamente al tránsito peatonal y de emergencia.

Las autoridades indicaron que estarán habilitadas como rutas alternas la Avenida Bolívar, la Calzada San Juan, la Calzada Aguilar Batres, así como la 37 y 33 calle de la zona 8 y la 9ª y 7ª calle de la zona 7.

(Imagen: PMT)

(Imagen: PMT)

La PMT recomendó a los ciudadanos planificar con anticipación sus desplazamientos y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Estadio habilitado

El gerente General de Emetra, Héctor Flores, informó que el ingreso oficial al estadio se habilitará a partir de las 15:00 horas, y que el plan de tránsito busca priorizar la seguridad de los peatones y el orden vehicular en los alrededores del recinto deportivo.

Flores explicó que los accesos desde la Avenida Bolívar permanecerán cerrados y que el paso bajo el puente de El Trébol no estará habilitado. Los automovilistas que se dirijan hacia la zona 1 desde el occidente o Mixco deberán incorporarse a la Bolívar utilizando el puente de El Trébol.

El funcionario explicó que se dará prioridad a los peatones, para que los aficionados acudan al estadio en familia y que no se reporten ningún inconveniente con vehículos.

Parqueos habilitados

Los aficionados deberán utilizar estacionamientos autorizados en los centros comerciales Tikal Futura, Miraflores, Parque Las Américas, zona 14 y Ciudad Cayalá, zona 16. Desde esos puntos se habilitará transporte hacia el estadio, indicó Flores.

Se enfatizó que el operativo responde no solo a razones de seguridad vial, sino también a requisitos establecidos por la FIFA para eventos internacionales.

(Imagen: PMT)

Área de registro y accesos al estadio

Emetra informó que se instalarán estructuras metálicas en los alrededores del estadio para delimitar un corredor peatonal seguro, por donde circularán los aficionados hacia las áreas de ingreso.

El punto de control y registro estará ubicado sobre la 7 avenida, entre el Estadio El Trébol y la Plaza Mariachis, donde se verificará el ingreso de los asistentes antes de que se dirijan a sus localidades.