Las opciones de parqueo y rutas alternas por el partido de la Selección

Debido al partido de Eliminatorias Mundial 2026 entre Guatemala vs. Panamá, la PMT implementará cierres viales totales en áreas clave de las zonas 7 y 8, incluyendo la restricción de parqueos y el cierre de la conexión de El Trébol.

La Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra) anunció este miércoles 12 de noviembre los detalles del operativo vial que se desarrollará el jueves 13 de noviembre en los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Esto con motivo del encuentro futbolístico de la Selección Nacional de Guatemala contra la selección de Panamá en el cierre de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 programado para las 20 horas.

NÓMINA OFICIAL · ꜱᴇʟᴇᴄᴄɪᴏ́ɴ ᴍᴀʏᴏʀ



El Director Técnico de la #SeleMayor convoca a los siguientes jugadores para la Fase Final de la Eliminatoria Mundialista.



¡⚽️ !#ModoSelección #VamosGuate pic.twitter.com/J1eGFbMRyd — FFG (@fedefut_oficial) November 11, 2025

El gerente general de Emetra, Héctor Flores, informó que el ingreso oficial al estadio se habilitará a partir de las 15:00 horas, y que el plan de tránsito busca priorizar la seguridad de los peatones y el orden vehicular en los alrededores del recinto deportivo.

Flores explicó que los accesos desde la Avenida Bolívar permanecerán cerrados y que el paso bajo el puente de El Trébol no estará habilitado. Los automovilistas que se dirijan hacia la zona 1 desde el occidente o Mixco deberán incorporarse a la Bolívar utilizando el puente de El Trébol.

Se enfatizó que el operativo responde no solo a razones de seguridad vial, sino también a requisitos establecidos por la FIFA para eventos internacionales. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Asimismo, el perímetro del estadio contará con una restricción total de parqueos en un radio de 500 metros.

Parqueos habilitados

Los aficionados deberán utilizar estacionamientos autorizados en los centros comerciales Tikal Futura, Miraflores, Parque Las Américas, zona 14 y Ciudad Cayalá, zona 16. Desde esos puntos se habilitará transporte hacia el estadio, indicó Flores.

Área de registro y accesos al estadio

Emetra informó que se instalarán estructuras metálicas en los alrededores del estadio para delimitar un corredor peatonal seguro, por donde circularán los aficionados hacia las áreas de ingreso.

El punto de control y registro estará ubicado sobre la 7 avenida, entre el Estadio El Trébol y la Plaza Mariachis, donde se verificará el ingreso de los asistentes antes de que se dirijan a sus localidades.

Cierres viales programados

7 Avenida, desde 33 calle hasta 9calle, zona 8: cierre total.

6 Avenida, entre 37 calle y 9 calle: acceso restringido solo para residentes y logística del evento.

2 Avenida, desde Calzada San Juan hasta 9 calle, zona 7: cerrada al tránsito general.

Conexión del Trébol hacia Avenida Bolívar: cierre parcial y controlado por flujo peatonal.

Calles internas cercanas al estadio: uso exclusivo para peatones y vehículos de emergencia.

Rutas habilitadas

Avenida Bolívar (ambos sentidos): eje principal de circulación norte–sur.

Calzada San Juan: habilitada para ingreso y salida de zona 7.

Calzada Aguilar Batres: ruta alterna hacia zonas 12 y 1.

37 calle y 33 calle, zona 8: disponibles para desvíos controlados.

9 calle y 7 calle, zona 7: recomendadas para tránsito local con apoyo de agentes.

Presencia operativa

Un total de 35 agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estarán desplegados en los principales cruces, incluyendo la Calzada San Juan, 7 Avenida, 6 Avenida y la Avenida Bolívar. Además, habrá unidades motorizadas y patrullas para la supervisión de emergencias y la regulación del tráfico.

Recomendaciones a la ciudadanía

Evitar el perímetro del estadio durante el operativo.

Utilizar vías alternas: Avenida Bolívar, Calzada Aguilar Batres y Calzada San Juan.

Respetar la señalización y las instrucciones de los agentes de tránsito.

Planificar con anticipación los desplazamientos para evitar retrasos.

Emetra reiteró su llamado a los aficionados a acatar las disposiciones de tránsito y seguridad, y recordó que el objetivo principal del operativo es garantizar una jornada segura y ordenada para quienes asistan al evento deportivo.

¿Dónde ver el partido?

El compromiso contra los canaleros de este jueves 13 de noviembre programado para las 20:00 horas podrá verse exclusivamente en vivo por Tigo Sports (cable) y a través de su aplicación móvil (para clientes de la misma telefonía), lo que permitirá a los aficionados seguir cada minuto de un choque que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del fútbol nacional.