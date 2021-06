Cavernas bajo el Periférico: "Esto no pasa de la noche a la mañana", asegura Conred

La Conred considera que las cavernas bajo el Anillo Periférico podrían haberse formado durante meses. Además, no existe registro de falla sísmica en el lugar como asegura la Municipalidad.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) considera que las cavernas que se formaron en un sector del Anillo Periférico y zona 7 de la capital se formaron durante varios meses, lo que contradice la versión de la Municipalidad de Guatemala que dijo que el daño "pudo haber pasado en un día".

"Los procesos erosivos subterráneos se derivan de un proceso donde en algún punto hubo un colapso en una tubería (...) Sería irresponsable de mi parte decir 3 meses, eso fue mayor tiempo", aseguró el subsecretario de gestión de riesgo de Conred, Walter Monroy, durante una citación con el diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Cristian Álvarez.

Monroy reconoció que aunque los sismos que se reportan en el país podrían haber influido, la presión de agua que pasa dentro del drenaje también pudo incidir porque ya sobrepasó la capacidad del colector.

"La vida de trabajo útil de esa infraestructura ya sobrepasó su capacidad", remarcó Monroy.

“ Esto no es de la noche a la mañana ” Walter Monroy , subsecretario de gestión de riesgo de Conred

Falla sísmica en el Periférico

La Municipalidad de Guatemala atribuye la formación de cavernas a una falla sísmica que supuestamente pasa por el lugar, pero la Conred no tiene reporte de que en ese punto haya una falla.

"El monitoreo no es que todos los días se vaya al mismo colector (...) Lo de la gran magnitud es relativo, porque nosotros no podemos dimensionar, digamos, los agujeros es debido al material que se desprende en los sismos, entonces esto pudo haber pasado en un día, cinco días. Como no se está filmando ahí, ese dato no se tiene", mencionó el 2 de junio la gerente de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), Crista Foncea.

La semana pasada, la Conred emitió un informe en el que advirtió sobre un "inminente colapso del sistema de drenaje" en el área afectada.

Informes de años anteriores en el Periférico

El subsecretario de Conred aseguró que en 2003 y 2010 hicieron evaluaciones en el lugar y emitieron informes, aunque no tienen copia de que la Municipalidad de Guatemala los haya recibido.

"Teníamos información de 2003 y 2010, pero no tenemos la constancia de que hayan sido recibidos", señaló Monroy.

Conred realizará más evaluaciones

En la reunión, el parlamentario solicitó que se evalúe si hay más cavernas bajo las viviendas y Monroy accedió a efectuarlas en los próximos días.

El funcionario de Conred agregó que vecinos de colonias cercanas a las cavernas también solicitaron evaluaciones, entre estas Tikal 3 y Tikal 2.