Cavernas bajo el Periférico: Empagua asegura que falla sísmica provocó daños

La Municipalidad de Guatemala informó que gastará Q3.8 millones reparar las cavernas que están bajo el asfalto en un sector del Anillo Periférico y zona 7 capitalina.

La gerente de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), Crista Foncea, confirmó este miércoles 2 de junio que la Municipalidad de Guatemala tenía conocimiento de las cavernas que se formaron bajo el asfalto del periférico previo a que Soy502 lo diera a conocer.

Según la funcionaria, desde el 6 de mayo, más de dos semanas antes de que se hiciera público, tenían conocimiento del daño. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala no había cerrado el paso ya que no querían alarmar a los vecinos.

"La postura de parte de la Municipalidad no es crearles zozobra, no darles una angustia, porque a ese momento, al momento de descubrirlo, lo que a nosotros nos tocaba era terminar de hacer el análisis, cuál es la dimensión, cuál es la profundidad", aseguró la funcionaria municipal durante una citación en el Congreso.

"Nuestra postura era, antes de alarmar al vecino, poder tener el plan de ejecución, tener los estudios y poder llegar con la solución y luego ya con el problema que lastimosamente lo que pasó y ha creado angustia en todos ustedes, que era lo que no queríamos", añadió Foncea.

Cavernas provocadas por falla sísmica

"Una falla sísmica pasa justamente donde está este problema en el Periférico. Teniendo esta falla sísmica ahí, que constantemente, sabemos que vivimos en una zona totalmente sísmica, hace que en el movimiento de la tierra se desprendan piedras, caigan sobre el colector y se fracture", señaló la gerente de Empagua al explicar la razón principal del problema.

Los vecinos del sector denunciaron que habían alertado de retumbos y vibraciones desde hacía tres años. Se quejaron que la comuna no da mantenimiento al área. Sin embargo, la funcionaria dijo que sí se hace mantenimiento, pero la falla provocó la caverna.

"Independientemente del mantenimiento que se le da, nosotros no podemos evitar que hayan temblores y que caigan (piedras)", agregó la funcionaria municipal.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no tiene reporte de que una falla pase por ese sector.

Magnitud de las cavernas es "relativa"

En la reunión, una de las vecinas cuestionó a los delegados de la Municipalidad acerca de por qué no se había atendido el problema si, en teoría se hacen revisiones constantes.

"El monitoreo no es que uno todos los días vaya al mismo colector (...) Lo de la gran magnitud es relativo, porque nosotros no podemos dimensionar, digamos, los agujeros es debido al material que se desprende en los sismos, entonces esto pudo haber pasado en un día, cinco días, como no se está filmando ahí, ese dato no se tiene", dijo la gerente de Empagua.

"Lamentamos que la forma de resolución haya sido de una forma que incluso puso a toda la colonia nerviosa, porque no era lo mejor, ahora ya estuvo", puntualizó Foncea.

Reparación costará Q3.8 millones

La Municipalidad de Guatemala estima que se gastarán Q3.8 millones para reparar las cavernas del periférico.

El gerente de operaciones de la comuna capitalina, Álvaro Hugo Rodas, señaló que destinarán Q2.2 millones para materiales y Q1.6 millones en mano de obra, además de Q48,500 para una "tomografía" en el suelo.

Municipalidad hará nuevo estudio

La Conred realizó un estudio con un radar para determinar la magnitud del daño. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala le pidió al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) una segunda opinión.

Este nuevo estudio estaba previsto realizarse el domingo 30 de mayo. Pero, la lluvia impidió efectuarlo. El Insivumeh reprogramó este análisis para las 22:00 horas de este miércoles 2 de junio.