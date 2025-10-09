Conred habilita paso momentáneo a transportistas varados en derrumbe de CAES

Autoridades indicaron que no recomiendan la habilitación completa por riesgos.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre la situación por la emergencia en el kilómetro 24.5 de carretera a El Salvador, tras el derrumbe de grandes proporciones del pasado lunes 6 de octubre.
Como parte de las acciones desarrolladas este miércoles, se removieron 1,500 metros cúbicos de tierra, en el intento de liberar el paso vehicular y peatonal, según indicaron las autoridades.
Asimismo, en la evaluación realizada en el área, se identificaron cinco viviendas en riesgo, las cuales ya han sido evacuadas en una acción liderada por la Municipalidad de Fraijanes, agregó Conred. Esto se da por probables desprendimientos de material que continúan registrándose en el sector.
Transportistas avanzan
A las 19:00 horas de este miércoles, habilitaron el paso de manera exclusiva para los vehículos de transporte pesado que se encontraban varados desde la madrugada del lunes.
Paso sigue inhabilitado
Las operaciones interinstitucionales continúan, pero considerando que el deslizamiento se encuentra activo, las autoridades no recomiendan la habilitación del paso vehicular ni peatonal por el área afectada.
"Continuamos coordinando las acciones de respuesta y evaluaciones geológicas necesarias para mitigar el riesgo y salvaguardar la vida de la población guatemalteca", dijo Conred.
Las instituciones que conforman el Sistema Conred continuarán su labor para rehabilitar el área lo más pronto posible. Además, recomiendan a la población no arriesgarse, utilizar rutas alternas y ante cualquier situación de emergencia o desastre, reportarlo a las autoridades correspondientes.