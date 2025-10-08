Nuevos deslaves en el área del derrumbe en CAES entorpecen labores

-

La persona que presuntamente quedó soterrada sigue sin ser localizada.

La tarde de este miércoles, autoridades actualizaron información sobre los trabajos que se realizan en el área del derrumbe del kilómetro 24 de carretera a El Salvador.

Luego del deslave de grandes proporciones que se originó la madrugada del pasado lunes 6 de octubre, continúan las labores en ese lugar.

Según indicó Edy Monzón, comandante de Bomberos Municipales Departamentales, ya se ha retirado entre 250 y 275 camionadas de escombros.

Los socorristas mantienen las labores de limpieza, búsqueda y rescate de la persona desaparecida, con prioridad en la seguridad del personal que trabaja en el lugar.



Más deslaves

Debido a nuevos derrumbes que se han generado en el mismo sitio, los trabajos de limpieza y búsqueda se han entorpecido constantemente.

La persona que habría quedado soterrada en el lugar, aún no ha sido localizada, los familiares no se han comunicado y tampoco se cuenta con los datos de ellos, agregó Monzón.

En el kilómetro 24 de CAES sigue inhabilitada la carretera.



Carretera inhabilitada

Se trata de restablecer la vía en donde se registraron 1,500 metros cúbicos de tierra, mencionaron las autoridades.

Se han hecho evaluaciones del área afectada por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) y hasta que el sector sea seguro, se finalizarán las labores.

Así se encuentra el kilómetro 24 de CAES.



De momento, el paso vehicular sigue sin habilitarse por el riesgo que representa el área.