Se registran 170 emergencias por época fría en el país, según Conred

En las últimas 24 horas, 23 personas se encuentran albergadas por la baja temperatura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que ha atendido 170 emergencias por época fría en el país.

En las últimas 24 horas, 23 personas se encuentran albergadas por la baja temperatura ya que se ha descontrolado con las fuertes ráfagas de viento a nivel nacional.

Según el pronóstico del Insivumeh, se espera el descenso de temperatura en horas de la noche y madrugada en el Occidente y Altiplano Central, así como en Franja Transversal del Norte, Petén y algunas áreas del Valle de Oriente.

Un nuevo frente frío se acercará al territorio nacional, por lo que la Conred contabiliza 170 emergencias en la época fría. (Foto: INSIVUMEH)

El ente científico advierte que en el Occidente del país se podrían registrar heladas meteorológicas.

El viento acelerado podría causar desprendimiento de láminas, árboles, vallas publicitarias y daños en el tendido eléctrico.