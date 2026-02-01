¿Ya viste el cielo? Enero se despide con luna llena

El último día de enero de 2026 dejó a los guatemaltecos con una imagen de la luna llena impresionante.
El lente de Soy502 capturó imágenes de la luna llena que sorprendió a los guatemaltecos este 31 de enero.
Conocido como el fenómeno de la super luna, alrededor de estas fechas, el satélite está más cerca de la Tierra. De acuerdo con la Asociación de Astronomía Aficionada Los Cadejos.
"La noche del 31 de enero de 2026, La Luna será el punto más luminoso y se acercará visualmente a Júpiter, que brillará con su tono dorado junto a tres estrellas (Cástor, Pólux y Procyon), formando un triángulo brillante que resaltará en el firmamento".
También se indicó que el fenómeno en mención, conocido como conjunción aparente, "no implica cercanía física, pero sí una coreografía visual imposible de ignorar, que conecta cuerpos celestes en una misma línea".
La segunda luna llena del año, mejor conocida como Luna de Nieve, será este 1 de febrero.