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Comunicaciones FC lamenta la muerte del exfutbolista y piloto Daniel Darío Doherr

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de marzo de 2026, 09:57
El exjugador era piloto aéreo privado. (Foto: redes sociales)

El exjugador era piloto aéreo privado. (Foto: redes sociales)

Pérez murió al pilotar una aeronave que se accidentó el 14 de marzo en Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos.

LEE TAMBIÉN: Esta fue la pareja que murió en accidente aéreo en San Marcos

Doherr Pérez era el piloto que transportaba vía a aérea a una pareja y a un médico reconocido por su labor como ginecólogo del departamento de San Marcos, quienes realizaban un viaje privado cuando sufrieron un percance.

Así quedó la aeronave tras el impacto. (Foto: Nuestro Diario)
Así quedó la aeronave tras el impacto. (Foto: Nuestro Diario)

Doherr Pérez desde muy joven mostró interés y pasión por el futbol; por ello tuvo una carrera profesional con equipos como Comunicaciones, USAC, Antigua Guatemala y Xelajú.

El club profesional de fútbol Comunicaciones FC, emitió una esquela conmemorando la vida y memoria de Doherr Pérez.

El piloto y exfutbolista fue trasladado al Hospital de San Marcos, pero perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Mientras que las otras víctimas fallecieron en el lugar del accidente.

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