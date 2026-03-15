Comunicaciones FC lamenta la muerte del exfutbolista y piloto Daniel Darío Doherr

Pérez murió al pilotar una aeronave que se accidentó el 14 de marzo en Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos.
LEE TAMBIÉN: Esta fue la pareja que murió en accidente aéreo en San Marcos
Doherr Pérez era el piloto que transportaba vía a aérea a una pareja y a un médico reconocido por su labor como ginecólogo del departamento de San Marcos, quienes realizaban un viaje privado cuando sufrieron un percance.
Doherr Pérez desde muy joven mostró interés y pasión por el futbol; por ello tuvo una carrera profesional con equipos como Comunicaciones, USAC, Antigua Guatemala y Xelajú.
El club profesional de fútbol Comunicaciones FC, emitió una esquela conmemorando la vida y memoria de Doherr Pérez.
El piloto y exfutbolista fue trasladado al Hospital de San Marcos, pero perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.
Mientras que las otras víctimas fallecieron en el lugar del accidente.