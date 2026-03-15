Esto encontraron en la avioneta accidentada en San Marcos

Dentro de la aeronave se encontró dinero en efectivo, entre otros objetos.
EN CONTEXTO: Identifican a las víctimas del mortal accidente aéreo en San Marcos
Una aeronave se desplomó sobre una área montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
Las causas de esta tragedia, que cobró la vida de tres hombres y de una mujer en estado de gestación, aún se investigan; sin embargo, se atribuye al mal clima registrado el 14 de marzo en la zona.
Karen Loarca, agente del Ministerio Público, informó que dentro de una mochila tipo mariconera encontraron:
- Q11,250 en billetes de varias denominaciones.
- Diez billetes de 100 dólares, equivalentes a aproximadamente Q7 mil 658, junto al dinero se encontraron tres fotografías.
- Un cargador de teléfono celular y un teléfono móvil completamente destruido por el impacto.
Se presume que estos objetos pertenecían al médico José Carlos Fuentes Orozco de 48 años de edad, uno de los tripulantes y al piloto de la avioneta, quien fue jugador de futbol nacional, Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 años.
Sin embargo, tras el aparatoso accidente, las autoridades continúan investigando más indicios relacionados con el hecho.