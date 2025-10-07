Recolectar agua de lluvia, una práctica sostenible para tus cultivos

-

Descubre cómo regar tu jardín y cultivos con agua de lluvia. Esta práctica sostenible, económica y ecológica te ayuda a ahorrar agua potable.

¿Te has imaginado regar tu jardín o tus cultivos con agua de lluvia? Esta práctica sencilla, ecológica y económica está transformando la forma en que muchos agricultores y familias cuidan sus plantas.

Se trata de recolectar el agua que cae del cielo, almacenarla y usarla después para dar vida a la tierra, ahorrando agua potable y reduciendo gastos.

Se pueden colocar filtros para evitar que el agua de lluvia lleve basura. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El agua pluvial puede aprovecharse de distintas formas: por aspersión, goteo, gravedad o incluso de manera subterránea. Todo depende del espacio y las necesidades.

Elmer Orrego, ingeniero agrónomo del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), explicó que esta técnica resulta clave, sobre todo para pequeños y medianos agricultores que buscan alternativas sostenibles.

El agua de lluvia se puede almacenar en una cisterna que va conectada a los tubos o centros de recolección. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Las formas de almacenamiento van desde lo más sencillo, como cavar un agujero forrado con nailon, hasta sistemas más modernos con cisternas y barriles conectados por canales y tubos. El agua recolectada puede filtrarse para eliminar residuos y así aprovecharla de manera segura.

En Escuintla, cultivos como maíz, frijol, plátano, banano, café, piña y hortalizas ya se benefician de este recurso natural. Además, el agua pluvial es blanda y libre de químicos, lo que cuida tanto el suelo como las plantas.

Al final, cosechar agua es también cosechar esperanza, porque cada gota de lluvia guardada hoy es una semilla de futuro.

El aprovechamiento de agua de lluvia reduce el uso de agua potable en el sistema de riego. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Cómo funciona

Sistema de riego con agua de lluvia