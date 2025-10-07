Recolectar agua de lluvia, una práctica sostenible para tus cultivos

Descubre cómo regar tu jardín y cultivos con agua de lluvia. Esta práctica sostenible, económica y ecológica te ayuda a ahorrar agua potable.
¿Te has imaginado regar tu jardín o tus cultivos con agua de lluvia? Esta práctica sencilla, ecológica y económica está transformando la forma en que muchos agricultores y familias cuidan sus plantas.
Se trata de recolectar el agua que cae del cielo, almacenarla y usarla después para dar vida a la tierra, ahorrando agua potable y reduciendo gastos.
El agua pluvial puede aprovecharse de distintas formas: por aspersión, goteo, gravedad o incluso de manera subterránea. Todo depende del espacio y las necesidades.
Elmer Orrego, ingeniero agrónomo del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), explicó que esta técnica resulta clave, sobre todo para pequeños y medianos agricultores que buscan alternativas sostenibles.
Las formas de almacenamiento van desde lo más sencillo, como cavar un agujero forrado con nailon, hasta sistemas más modernos con cisternas y barriles conectados por canales y tubos. El agua recolectada puede filtrarse para eliminar residuos y así aprovecharla de manera segura.
En Escuintla, cultivos como maíz, frijol, plátano, banano, café, piña y hortalizas ya se benefician de este recurso natural. Además, el agua pluvial es blanda y libre de químicos, lo que cuida tanto el suelo como las plantas.
Al final, cosechar agua es también cosechar esperanza, porque cada gota de lluvia guardada hoy es una semilla de futuro.
Cómo funciona
Sistema de riego con agua de lluvia
- Captación: El agua de lluvia es recogida de los techos de las casas o edificaciones a través de canalones y bajantes.
- Filtrado: Se utilizan filtros y mallas mosquiteras para eliminar sedimentos, hojas y otros contaminantes antes de que el agua entre al sistema de almacenamiento.
- Almacenamiento: El agua filtrada se dirige hacia un depósito, tanque o cisterna, que se puede colocar en una tarima para facilitar el acceso.
- Uso: Se instala un grifo en el depósito para conectar una manguera y regar las plantas directamente.
- Mantenimiento: Es importante desocupar y limpiar periódicamente el tanque para su correcto funcionamiento y para evitar la acumulación de sedimentos.