Consejos para cuidar tu jardín con flores resistentes

Un jardín necesita inversión y cuidado experto. Conoce flores resistentes y tips prácticos para mantenerlo hermoso todo el año.

Un jardín, ya sea en el hogar, restaurante o espacio público, necesita mantenimiento de un experto, ya que se encargan de cortar lo dañado y que las viviendas tengan un nuevo aspecto, pues de allí parte la presentación de cualquier hogar.





Para mantener un jardín se necesita inversión, tanto en la compra de las flores como para el respectivo mantenimiento, fertilización o abonado. (Foto; Alfonso Guárquez/Colaborador)

Benedicto de la Cruz es un jardinero con 13 años de experiencia en esta profesión. Se encarga de mantener muchos jardines en la cabecera de Sololá.

Comentó que, para mantener un buen jardín, se necesita inversión, tanto en la compra de las flores como en el respectivo mantenimiento, fertilización o abonado, limpieza constante, podar, entre otras actividades que deben realizarse.





Para que las flores se desarrollen bien y frondosas, al momento de sembrar, hay que dejar un espacio de tres pies entre cada planta. (Foto; Alfonso Guárquez/Colaborador)

Hay diferentes tipos o estilos de jardín, como el clásico, el cual se caracteriza por una simetría estricta y formas geométricas, así como por el uso de césped y el recorte de los árboles; también pueden destacar un estilo particular o estético.

Flores resistentes

Las flores que son más resistentes en la época de invierno son el geranio, la bugambilia, la lengua de suegra, la cola de quetzal, las margaritas, los cartuchos, los enredos, entre otras.

En la época de verano, cuando las flores no necesitan mucha agua, son ideales la planta que se llama Moisés, los cartuchos, el geranio, las campanas, entre otras.





Aprende cómo cuidar tu jardín con podas, riego y fertilización, y conoce qué flores son ideales para cada temporada. (Foto; Alfonso Guárquez/Colaborador)

Consejos:

- Para que las flores se desarrollen bien y estén frondosas, al momento de sembrar hay que dejar un espacio de tres pies entre cada planta.

- Para regar las plantas hay que hacerlo con una regadera, en época de verano, unas dos veces por semana.

- No dejar que crezca la maleza, pues mata las flores.

