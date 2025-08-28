Consejos de expertos para prevenir el salitre en construcciones

-

El salitre daña muros y materiales. Descubre métodos de prevención y reparación para mantener tu vivienda protegida.

El salitre forma una capa blanquecina que aparece en la parte baja de las paredes y es un problema frecuente en zonas costeras y regiones con alta humedad.

Además de afectar la estética de la vivienda, debilita los materiales con el paso del tiempo y puede generar gastos significativos en reparaciones.





Especialistas recomiendan impermeabilizar cimientos y zapatas para prevenir daños en las viviendas. (Foto: Cortesía, Shutterstock)

Pedro Carranza, arquitecto y propietario de una ferretería ubicada en Morales, Izabal, ha dedicado gran parte de su experiencia a atender este tipo de deterioro y a promover soluciones que prolonguen la vida útil de las construcciones.

Explica que lo ideal es prevenirlo desde la construcción, aplicando técnicas de impermeabilización en la fundición de cimientos y zapatas.





Sin embargo, cuando la vivienda ya está edificada, el proceso para eliminarlo inicia retirando el repello dañado a una altura superior a la afectada y aplicando un sellador que bloquee la humedad.





El salitre no solo daña la estética de la vivienda, sino que también puede debilitar los materiales.(Foto: Cortesía, Getty Images)

Posteriormente, se coloca un repello liso que ayude a evitar que el problema reaparezca. El especialista enfatiza que el procedimiento debe realizarse con cuidado para que la reparación no sea visible.





La humedad acumulada en cimientos y muros es la principal causa de la aparición del salitre. (Foto: Cortesía, Acuasec)

En construcciones nuevas, recomienda aplicar impermeabilizante asfáltico en el cimiento corrido y en las zapatas, impidiendo que la humedad ascienda por los materiales. "Si se protege desde el arranque, el salitre no tiene oportunidad de aparecer", puntualizó Carranza.