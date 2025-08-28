Consejos de expertos para prevenir el salitre en construcciones

El salitre daña muros y materiales. Descubre métodos de prevención y reparación para mantener tu vivienda protegida.
El salitre forma una capa blanquecina que aparece en la parte baja de las paredes y es un problema frecuente en zonas costeras y regiones con alta humedad.
Además de afectar la estética de la vivienda, debilita los materiales con el paso del tiempo y puede generar gastos significativos en reparaciones.
Pedro Carranza, arquitecto y propietario de una ferretería ubicada en Morales, Izabal, ha dedicado gran parte de su experiencia a atender este tipo de deterioro y a promover soluciones que prolonguen la vida útil de las construcciones.
Explica que lo ideal es prevenirlo desde la construcción, aplicando técnicas de impermeabilización en la fundición de cimientos y zapatas.
Sin embargo, cuando la vivienda ya está edificada, el proceso para eliminarlo inicia retirando el repello dañado a una altura superior a la afectada y aplicando un sellador que bloquee la humedad.
Posteriormente, se coloca un repello liso que ayude a evitar que el problema reaparezca. El especialista enfatiza que el procedimiento debe realizarse con cuidado para que la reparación no sea visible.
En construcciones nuevas, recomienda aplicar impermeabilizante asfáltico en el cimiento corrido y en las zapatas, impidiendo que la humedad ascienda por los materiales. "Si se protege desde el arranque, el salitre no tiene oportunidad de aparecer", puntualizó Carranza.