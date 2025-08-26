Consejos de expertos para alargar la vida de tu vehículo

-

Aprende la diferencia entre servicio menor y mayor. Consejos de expertos para prolongar la vida de tu vehículo y evitar gastos.

El cuidado de un vehículo no solo debe hacerse en cuanto a la estética o comodidad, sino también en la seguridad y la vida útil del mismo.

El mecánico Jorge Estuardo González Recinos explicó la diferencia entre un servicio menor y un servicio mayor, y por qué ambos son fundamentales.





Los cambios de filtros deben ser constantes. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Según González, un servicio menor es un mantenimiento preventivo básico que se realiza para asegurar el buen funcionamiento del vehículo, evitando desgastes prematuros y detectando problemas a tiempo; mientras que el mayor, como su nombre lo indica, implica una revisión más profunda.





“ Respetar los intervalos de servicio, usar repuestos y aceites de calidad, conducir de forma responsable y atender cualquier ruido o falla de inmediato, es la clave para prolongar la vida de un carro y evitar que nos deje tirados en el camino ” Jorge Estuardo González Recinos mecánico

El experto enfatizó que cumplir con los intervalos adecuados ayuda a prevenir averías costosas, garantiza un mejor rendimiento del motor y alarga la vida útil del vehículo.





Usar refrigerante es lo mejor para evitar sobrecalentamientos. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Además, recordó que factores como el uso en ciudad, con tráfico pesado y paradas constantes, o el transporte de cargas, obligan a realizar mantenimiento con mayor frecuencia.





Jorge Recinos es experto en mantenimiento de vehículos. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Recomendaciones

No ignores el servicio menor

Realízalo cada 5 mil a 10 mil km o cada seis meses.

Incluye cambio de aceite y filtro, revisión de líquidos, frenos, llantas y suspensión.

Ajusta la presión de los neumáticos para evitar desgaste irregular y mejorar seguridad.

Cumple con el servicio mayor

Se recomienda entre 40 mil y 60 mil km, o antes, si notas humo excesivo, pérdida de potencia, ruidos inusuales o vibraciones.

Cambia bujías, filtros de aire y combustible, correas y revisa a fondo los frenos, suspensión y transmisión.

Atiende señales de alerta del vehículo

Ruidos extraños, vibraciones, humo o fugas de líquidos no deben ignorarse.

Llevar el automóvil al mecánico a tiempo evita reparaciones costosas.

Considera las condiciones de uso

Vehículos usados en ciudad con tráfico denso, paradas constantes o transporte de carga requieren mantenimiento más frecuente.

Registra los mantenimientos

Llevar un historial de servicios ayuda a cumplir con los intervalos correctos y aumentar la vida útil del vehículo.

