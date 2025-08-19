La alineación del carro evita riesgos en carretera, según expertos

-

Conduce seguro: expertos recomiendan balanceo y alineación

LEE TAMBIÉN: Mantener limpio tu vehículo aumenta su valor y tu seguridad

Tener un vehículo se ha convertido en una necesidad, pero para que su funcionamiento sea óptimo y duradero, es importante hacerle servicios básicos y relevante es el balanceo y la alineación.

El balanceo consiste en ver el balance de la llanta. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Este servicio en todo vehículo es esencial para garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad del sistema de dirección, el cual es fundamental para la seguridad del conductor y sus ocupantes.





Las rampas son de importancia para la alineación. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En el límite entre la aldea El Recreo y el cantón Bethania, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, el taller Aguilar Don Nolo, se ha convertido en un punto estratégico para los conductores que transitan por esta ruta hacia diversas comunidades.

Anteriormente, la alineación se hacía de forma manual, levantando el tren delantero con un triquet o lagarto para ajustar al cálculo. Sin embargo, hoy en día el proceso es más técnico y preciso.





Los software ayudan a dar precisión a la alineación. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Cuando se compra un carro debe revisarse la alineación. Si no está bien, el carro se va hacia un lado o de la nada jala el timón hacia la derecha e izquierda y eso es un riesgo cuando uno va en carretera, donde aumenta la velocidad", menciona Hamilton Aguilar.





En ocasiones se tienen que cambiar los amortiguadores para tener garantía en la alienación. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El balanceo debe hacerse cada vez que se cambian o reparan las llantas, especialmente si se manejan en caminos malos o si se cae en un bache. "Este servicio no solo prolongan la vida útil del vehículo, sino que evita un derrape o voladura", concluye Aguilar.