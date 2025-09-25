Consejos de expertos para una higiene bucal efectiva y duradera

-

Odontólogos resaltan la importancia de la higiene bucal y los chequeos para prevenir caries, gingivitis y pérdida dental.

La higiene bucal es mucho más que una rutina de limpieza, es un pilar fundamental para mantener una buena salud en general.

Así lo afirman los odontólogos Rudy Ixcaraguá y Thelma Ixquiac, quienes, con años de experiencia en la atención de pacientes de diferentes edades, coinciden en que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar problemas como caries, gingivitis y la pérdida prematura de dientes.

El uso de protectores nocturnos para evitar el bruxismo es recomendado. (Foto: Pexels)

Ambos especialistas explican que la frecuencia de las visitas al dentista depende de la edad y de las condiciones de cada persona.

En el caso de los niños, es importante llevarlos a revisión dental desde que aparecen los primeros dientes de leche y continuar con chequeos cada seis meses.

Esto permite detectar a tiempo caries tempranas, problemas de mordida o hábitos dañinos como el bruxismo, una afección en la que una persona rechina, aprieta o cruje los dientes.

Las radiografías bucales ayudan a detectar problemas dentales. (Foto: Pexels)

La doctora Ixquiac señala que la educación en higiene oral debe comenzar en casa, con la guía de los padres, y reforzarse en la clínica dental, ya que crear buenos hábitos desde pequeños contribuye a que los niños mantengan una boca sana durante toda su vida.

En la etapa adulta, cuando no existen molestias visibles, se recomienda acudir al dentista al menos una vez al año. Sin embargo, si se presentan encías inflamadas, sensibilidad dental, dolor o antecedentes de enfermedades periodontales, lo ideal es visitar al especialista cada seis meses.

Dentistas recomiendan chequeos cada seis meses para niños. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Chequeos oportunos

El doctor Ixcaraguá enfatiza que un chequeo oportuno no solo permite prevenir problemas graves, sino que también evita la necesidad de tratamientos costosos y complicados en el futuro. Además de las visitas regulares, los odontólogos destacan que el cuidado diario en casa es esencial para mantener la salud bucal.

Un cepillado correcto después de cada comida, acompañado del uso de hilo dental y enjuague bucal, ayuda a prevenir hasta el 80 por ciento de las enfermedades de la boca. Cepillarse al menos tres veces al día y dedicar el tiempo necesario a limpiar bien todas las superficies de los dientes, sin olvidar la lengua, son prácticas que marcan la diferencia.

También recomiendan cambiar el cepillo dental cada tres meses o antes si las cerdas se desgastan, y limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, ya que estos favorecen la aparición de caries.

Finalmente, ambos especialistas recuerdan que la salud bucal está estrechamente relacionada con la salud general. Problemas como la inflamación de encías o infecciones pueden afectar otras partes del cuerpo si no se tratan a tiempo. Por ello, una adecuada higiene y revisiones periódicas son la mejor inversión para mantener una sonrisa sana y prevenir complicaciones que pueden impactar el bienestar integral de las personas.

El cepillado correcto y hacer uso de un buen cepillo ayuda a prevenir caries. (Foto: Pexels)

Recomendaciones para el cuidado dental