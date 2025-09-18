Visitas al pediatra: clave para la salud y desarrollo infantil

-

Las visitas al pediatra permiten detectar enfermedades a tiempo y garantizar el desarrollo saludable de los niños; conoce por qué son vitales.

Una visita rutinaria al pediatra puede marcar la diferencia para detectar enfermedades infantiles a tiempo, además es esencial para el monitoreo de la salud, el crecimiento y desarrollo de los niños.

Por lo regular, se deben programar visitas constantes durante el primer año, como controles de rutina y para recibir el esquema de vacunas correspondiente.

Además, es importante asistir con este profesional ante cualquier signo de afección, lesión o cambio en el comportamiento del niño.

Santizo Quan, médico pediatra con 21 años de experiencia, explicó a Soy502 que todo infante debe de acudir periódicamente a ser evaluado, según su edad.

En caso de que los niños presenten síntomas de enfermedades adquiridas o de nacimiento, deben acudir de inmediato con un especialista. No se recomienda automedicarlos ni permitir que la enfermedad avance, pues esto puede complicar la salud del paciente.

Las enfermedades que más se presentan en los niños son las pulmonares, diarreicas, desnutrición y en algunos casos, sobrepeso.

La pediatría tiene otras subespecialidades como neumología, nefrología, dermatología, entre otras. Según el profesional, la pediatría termina cuando el infante llega a la edad de 18 años, pues durante la adolescencia aún es importante acudir al médico.

Por niños sanos

Cada control pediátrico incluye un examen físico completo, en el cual se verifica el crecimiento y desarrollo del bebé o del niño pequeño, con el fin de prevenir o encontrar problemas.

El médico registrará el peso, la estatura y otra información importante acerca del niño; asimismo, la audición, la visión y otros exámenes serán parte de algunas consultas o controles.