Conservación vital: el banco genético que protege 300 especies

-

Ante la amenaza constante de los incendios forestales y la deforestación, el Jardín Botánico y Refugio de Vida Silvestre Ojer Tz'ala' funciona como un crucial banco genético de semillas en San Andrés Semetabaj Sololá.

Este santuario, creado por Luis Morales Choy, se dedica al rescate de semillas y brotes de especies nativas en extinción para garantizar la conservación de biodiversidad forestal, resguardando cerca de 300 especies, incluyendo importantes plantas medicinales y gastronómicas como la ruda y la hierbabuena, preservando así el conocimiento ancestral de la flora medicinal ancestral de Guatemala.

Al ocurrir incendios forestales, el fuego no solo destruye los árboles que demoran años en crecer junto al hábitat de mamíferos y aves.

Hierbas medicinales y alimenticias, cuya propiedades son conocidas desde hace cientos de años, también son consumidas por las llamas a ras de tierra.





El área también opera como vivero y refugio de la vida silvestre. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Ante tal situación, los esfuerzos por conservar los bosques también se centran en el rescate de semillas y brotes que puedan replantarse a futuro.

De ahí que el conservador Luis Morales Choy ideó la puesta en marcha del Jardín Botánico y Refugio de Vida Silvestre Ojer Tz'ala'.

"Es un banco genético para resguardar semillas de especies vulnerables a la deforestación y plantas en riesgo de extinción", explicó.





Luis Morales y el Jardín Botánico, un santuario de biodiversidad. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El área concentra cerca de 300 especies en un terreno de 15 mil metros cuadrados, donde conviven ejemplares nativos de la región y especies adaptadas al país.

Usos

Durante el recorrido, Morales explica las propiedades de las plantas resguardadas en el jardín, resaltando sus valores medicinales y gastronómicos.

La ruda, por ejemplo, puede utilizarse para dolores de estómago y cólicos, mientras que la hierbabuena se destina a infusiones para el tratamiento de problemas digestivos y respiratorios.

"Muchas personas, principalmente las comadronas, aún poseen estos conocimientos pese a que se están perdiendo", resaltó Morales.





Visita el Refugio Ojer Tz’ala’: ruta, horarios y plantas nativas. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

También, a tono con las creencias heredadas de sus mayores, señala el ambiente positivo generado por flores como el jazmín para la armonía y la lavanda, cuyos aromas permiten armonizar el entorno.

En la reserva no faltan las plantas destinadas a sazonar alimentos, como la menta, el romero, cilantro y la albahaca, y se pueden cultivar en interiores o exteriores.

Para llegar

El Jardín Botánico se ubica en el barrio Tzanjay, situado en el kilómetro 109 de la carretera entre el municipio y Godínez, vía mirador Mario Méndez Montenegro, a unos 1,500 metros de la cabecera municipal.

El viajero puede tomar mototaxis para llegar al lugar, el cual abre de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

